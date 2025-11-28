Choć do świąt Bożego Narodzenia pozostało jeszcze sporo czasu, Marina i Wojciech Szczęsny już teraz postanowili wprowadzić się w świąteczny klimat. Zaskakująco wcześnie, bo jeszcze w listopadzie, para udekorowała choinkę w swojej luksusowej willi w hiszpańskim Castelldefels. Marina podzieliła się efektem dekoracji na Instagramie, wywołując lawinę emocjonalnych reakcji wśród fanów. Na opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu widać, jak Wojciech i ich córka Noeila podziwiają bogato przystrojone drzewko. Choinka błyszczy wieloma światełkami i ozdobami, wśród których znalazła się także wyjątkowa bombka ze zdjęciem dzieci pary. Internauci byli zachwyceni rodzinną atmosferą bijącą z kadru.

Marina i Wojciech Szczęsny już ubrali choinkę w Hiszpanii. Wszyscy patrzą na jeden szczegół

Zamieszczone przez Marinę nagranie powstało w ich willi w Castelldefels, ekskluzywnej dzielnicy oddalonej o kilkanaście kilometrów od Barcelony. To właśnie tam para przeniosła się po tym, jak Wojciech Szczęsny dołączył do lokalnego klubu piłkarskiego. Rezydencja zachwyca eleganckim wystrojem, który teraz nabrał dodatkowego blasku za sprawą świątecznych ozdób.

Salon, w którym ustawiono choinkę, tonie w światłach lampek i ciepłych barwach dekoracji. Internauci nie ukrywają zachwytu - atmosfera, jaka panuje w domu Szczęsnych, przypomina bajkową scenerię prosto z kartki bożonarodzeniowej. Wśród licznych ozdób świątecznych, uwagę widzów przyciągnęła szczególna dekoracja - bombka z wizerunkiem dzieci Mariny i Wojciecha. Ten osobisty detal nadał całej aranżacji głębszego wymiaru i podkreślił rodzinny charakter przygotowań do świąt.

Wojciech Szczęsny zdradził sekret małżeństwa z Mariną

Niedawno Wojciech Szczęsny udzielił obszernego wywiadu magazynowi GQ. Bramkarz FC Barcelony pojawił się również na okładce pisma. W rozmowie z redakcją jednak rozmawiał nie tylko o piłce nożnej i swojej karierze. Na łamach GQ Szczęsny opowiedział o śmierci swojej siostry, która odcisnęła piętno na jego rodzinie.

W trakcie wywiadu sportowiec poruszył też temat małżeństwa z Mariną. Bez owijania w bawełnę przyznał, że nie ma zbyt wiele do powiedzenia w domu, ponieważ to jego żona podejmuje większość decyzji. To mu jednak w ogóle nie przeszkadza.

Jestem mądrym chłopakiem, więc w domu decyzje podejmuje żona. Ja często się z żoną nie zgadzam, tyle tylko, że nauczyłem się, że wcale nie potrzebuję mieć racji. Nie na tym życie we dwoje polega, żeby mieć zawsze rację. W naszym domu na tysiąc decyzji ja podejmuję tylko jedną powiedział Szczęsny.

Mądrego to aż miło posłuchać skomentowała ten fragment wywiadu Marina na swoim Instagramie.

Tylko pozazdrościć?

Marina i Wojciech Szczęsny z choinką w Castelldefels Instagram @marina_official

