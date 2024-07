Marina Łuczenko jest jedną z najaktywniejszych polskich gwiazd na Instagramie. Wokalistka publikuje sporo zdjęć, które potem często lądują w kolorowych magazynach czy na portalach o show-biznesie. Marina nie zawsze jednak jest zadowolona z kontekstu publikacji. Przypomnijmy: Marina szykuje się do wielkiego powrotu. Wkurzyła się na tabloidy

Reklama

Jeszcze w sobotę Marina szalała na zakupach w Londynie z Sarą Mannei, co zostało oczywiście udokumentowaną uroczą fotką. Tymczasem już w niedzielę Łuczenko była w zupełnie innym miejscu. Marina pochwaliła się zdjęciem z Rzymu, do którego wybrała się z Wojtkiem Szczęsnym. Jeśli wierzyć podpisowi to była to spontaniczna wycieczka. Trzeba przyznać, że piłkarz doskonale wie, jak uszczęśliwić ukochaną, a romantyczny Rzym to strzał w dziesiątkę.

Kibicujecie im?

Zobacz: Marina i Mannei szaleją na zakupach w Londynie. W oko wpadł im ten sam ciuch

Zobacz także

Reklama

Marina i Szczęsny na sopockiej plaży: