Marina broni Joanny Opozdy, a Julia Wieniawa imprezuje z Sandrą Kubicką. Coraz więcej osób angażuje się w konflikt między gwiazdami! Po której stronie stają?

Joanna Opozda i Julia Wieniawa w krótkim odstępie czasu pojawiły się w niemal identycznych stylizacjach. Gwiazda serialu "Zawsze warto" kreację z piórami wybrała na gościnny występ w "Top Model", a niedługo potem na premierze filmu "Dolina bogów" Joanna Opozda pojawiła się w takiej samej sukience, z tym, że wybrała inny kolor. Julia Wieniawa opublikowała na Instastories wpis, w którym zaznacza, że obecna partnerka Antka Królikowskiego inspiruje się jej stylem. Okazuje się, że afera szybko się nie zakończy, bo angażują się w nią kolejne gwiazdy!

Swoje komentarze w sieci umieściły m. in Marina i Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Wygląda na to, że wsparcie znalazła też Julia Wieniawa, bo w weekend imprezowała z Sandrą Kubicką, która jak wiadomo wcześniej była w konflikcie z Joanną Opozdą. Wtedy poszło o adopcję psa!

Marina broni Joanny Opozdy?

Marina wypoczywa właśnie z rodziną na greckich wakacjach, ale postanowiła wtrącić się w aferę na linii Julia Wieniawa i Joanna Opozda. Piosenkarka komplementuje w komentarzu swoją przyjaciółkę i żartuje, że to jej stylizacją się zainspirowała:

Wyglądałaś obłędnie, ale pióra zgapiłaś chyba ode mnie z balu TVN z 2019? (żarcik) . My już nie możemy doczekać się Ciebie w roli Bardot.

Joanna Opozda odpowiedziała na żartobliwy komentarzy Mariny:

Mara, ty moja inspiracjo! Masz mnie - odpowiedziała Joanna Opozda.

Jednak komentarz piosenkarki nie spodobał się jej fankom, które wprost piszą, że nie powinna mieszać się w konflikt między innymi osobami:

Marina, bardzo Cię lubię, ale komentarz nie na miejscu. Jesteś dorosłą kobietą, starszą od Julki. Mówisz, że unikasz dram w Internecie, a prowokujesz. Klasę zachowała Asia, odpowiadając krótko i na temat. Nie ma potrzeby, abyś dawała coś od siebie. Naprawdę. - napisał wprost jedna z Internautek.

Wygląda na to, że to nie koniec afery dotyczącej podobnych stylizacji, bo Julia Wieniawa imprezowała w towarzystwie Sandry Kubickiej, która wcześniej była na wojennej ścieżce z Joanną Opozdą. Obecna partnerka Antka Królikowskiego oskarżyła wtedy modelkę o porzucenie psa. Wygląda na to, że Wieniawa i Kubicka doskonale bawiły się w swoim towarzystwie i z pewnością miały sporo wspólnych tematów!

Przypominamy od czego zaczął się konflikt!

Wszystko zaczęło się, kiedy Julia Wieniawa napisała na Instagramie, że "fajnie być inspiracją dla innych aktorek" wbijając szpilę Joannie Opozdzie. Obecna partnerka postanowiła odpowiedzieć na te zarzuty i wypomniała Julii Wieniawie brak wykształcenia aktorskiego.

Okazuje się, że na tym nie koniec afery o niemal identyczne stylizacje byłej i obecnej partnerki Antoniego Królikowskiego. Marina zdecydowała się zaangażować w konflikt i podgrzała atmosferę, stając po stronie przyjaciółki, Joanny Opozdy.

Głos w sprawie stylizacji Joanny Opozdy zabrała też Małgorzata Ostrowska-Królikowska, która w komentarzu pod zdjęciem partnerki syna napisała:

Pięknie wyglądałaś, na film się wybieram, też lubię

