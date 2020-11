"Hotel Paradise 2": Wstydliwa wpadka uczestniczek na wizji! Nie znały nazw kontynentów i wymyśliły własne! 

We wczorajszym odcinku "Hotelu Paradise" dziewczyny walczyły o immunitet, który zapewni im przejście do finałowego tygodnia. Aby go zdobyć musiały poddać się testowi wiedzy na temat męskiej części ekipy. Niestety jedno z geograficznych pytań związanych z pochodzeniem Artura nikt nie znał odpowiedzi! Dziewczyny nie potrafiły wskazać kontynentu, na którym leży Armenia, a w dodatku... wymyśliły własną nazwę. Koniecznie musicie to zobaczyć.

Uczestniczki "Hotelu Paradise 2" zaliczył wstydliwą wpadkę podczas testu wiedzy i uczestnikach. Żadna z nich nie potrafiła prawidłowo wskazać odpowiedzi na pytanie: "Z jakiego kontynentu pochodzą rodzice Artura?".

Artur ma ormiańskie korzenie a jego rodzice pochodzą z Armenii i tę odpowiedź znała każda z dziewcząt. Niestety nie potrafiły ulokować kraju na mapie świata. Prawie każda uczestniczka tak mocno skupiła się na narodowości, że zapomniała nazw kontynentów, tworząc nowy... ormiański lub nazywając go po prostu Armenia.

Przyglądający się zmaganiom koleżanek uczestnicy nie mogli uwierzyć, że żadna z nich nie wzięła nawet pod uwagę poprawnych nazw kontynentów. Nie dało się również nie zauważyć zszokowanej miny Klaudii El Dursi, która niestety nie mogła podpowiadać.

Ten fragment programu nie umknął również internautom:

- Można nie wiedzieć gdzie leży Armenia, ale pisać że to kontynent to trzeba być naprawdę głupim.

- właśnie już żeby chociaż napisały że to Australia to jakoś by się dało przeżyć albo Ameryka Północna ale żeby każda z dziewczyn (oprócz Aty) pisała że kontynent - Armenia to już 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️

- Niestety takie fatalne czasy. Mało wiedzy, dużo zabiegów i wizualnego oh ah w głowie zeroooo 🤯😂

- Mina Klaudii w ich odpowiedziach, bezcenna 👌

- Ormiański kontynent no hit 😂😂

- moj 6-cio latek zna kontynenty :) jedyna Ata wymienila kontynent, co prawda zły ale lepsze to niż Ormiański czy Armenia :p