Marieta Żukowska jakiś czas temu wróciła ze słonecznego Zanzibaru i jak widać myślami wciąż jest na odległej, piaszczystej plaży. Gwiazda serialu "Kowalscy kontra Kowalscy" właśnie opublikowała na swoim Instagramie kolejne zdjęcie z wyjazdu, na którym wyleguje się w bikini. Gorąca fotka rozgrzała jej fanów do czerwoności, a internauci nie mogli powstrzymać się od komentowania figury i urody swojej ulubionej gwiazdy. Co więcej, niektórzy stwierdzili, że 38-latka wygląda jak nastolatka, a to chyba jeden z największych komplementów...

Marieta Żukowska w bikini

Zanzibar to w ostatnim czasie jedna z najgorętszych destynacji, którą wiele gwiazd upatrzyło sobie na ucieczkę od codzienności. Tanzańską wyspę w ostatnich miesiącach odwiedziła między innymi Julia Wieniawa, Barbra Kurdej-Szatan czy Natalia Kukulska, a Marieta Żukowska, która wraz ze swoimi towarzyszkami odkrywała jej uroki, do dziś wspomina swój wyjazd.

Na mojej kandze , na której leżę (kanga - chusta, którą noszą kobiety na Zanzibarze i którymi dają sobie różne komunikaty, zakładając je na siebie) napisane jest UPENDO - miłość. Życzę Wam dziś wiele miłości, czułości i wysyłam ją do Was. Wspomnienie promieni słońca na tym zdjęciu ratuje mnie dziś - napisała pod opublikowanym zdjęciem.

Kto z nas w pochmurne dni nie wraca wspomnieniami do słonecznych czasów? Gwiazda w kontrastowym bikini - jasnej górze i brązowych figach - doskonale zaprezentowała swoje wdzięki. Fani Mariety Żukowskiej nie byli w stanie kryć zachwytu, a ciało aktorki zrobiło na nich ogromne wrażenie.

- Ciało jak nastolatka. Życzę pani znalezienia słońca w szarości dnia codziennego - Piękna, niesamowicie naturalna😍 - Pięknie - Nie da się oglądać bez zakochania w tak pięknej kobiecie ❤️ ❤️ ❤️ - Boska - Ciało nastolatki 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥

Trudno nie zgodzić się z opiniami internautów. Marieta Żukowska faktycznie może pochwalić się idealną, smukłą sylwetką i płaskim, umięśnionym brzuchem! Takiej formy możemy tylko pozazdrościć.

