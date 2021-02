Gdy w Polsce mrozy i śnieżyce, kolejne rodzime gwiazdy odlatują do ciepłych krajów. Ostatnio dołączyła do nich Justyna Steczkowska, która wybrała chyba najbardziej popularny ostatnio kierunek - Zanzibar. Na ostatnich, gorących zdjęciach udowadnia, że nadal ma wprost nieziemską figurę. Najwięcej emocji budzi jednak fotka na której wokalistka występuje objęta z pewnym sporo młodszym przystojniakiem… Domyślacie się kto to?

Justyna Steczkowska na zdjęciach z Zanzibaru z synem

Basia Kurdej-Szatan, Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki, Blanka Lipińska, Ivona Pavlović… Polskie gwiazdy pokochały Zanzibar. Cudowne plaże wyspy będą również tłem nowej edycji „Hotelu Paradise”. Do grona celebrytów odwiedzających ten wakacyjny raj dołączyła ostatnio Justyna Steczkowska. Popularna wokalistka pokazała ostatnio zdjęcia z wyjazdu.

Zanzibar...❤️ Słońce, radość i chwila oddechu od masek... wszelkich 😊😊😊

Sporo emocji budzi zdjęcie z przystojniakiem, którego obejmuje. Niektóre obserwatorki profilu Justyny nie mogły uwierzyć, że to… syn Leon!

Szok! Matka i syn ! To niesamowite, nie do wiary! Ile syn ma lat?

Leon lat 21 - zdradziła Justyna Piękna jak zawsze 🤩Figura sztos 🔥💪Syn przystojny 😁Cudownych wakacji życzę. Moje marzenie..

Ogien🔥🔥🔥 wyglada Pani zjawiskowo, syn rowniez 😁😁😍 Przepiękna...., syn wspaniały 🤩😍🤩

dla mnie najwspanialszy 😍 - odpowiedziała wokalistka Ale Twoj syn musi byc dumny chodzac z taka mama😍😁

on ze mnie a ja z niego 😍- odpowiedziała

Jak Wam się podobają zdjęcia Justyny? Rzeczywiście tylko pozazdrościć "pięknych okoliczności" przyrody. Zobaczcie sami:

Zdjęcie z synem budzi wiele emocji. Leon ma już 21 lat:

Gwiazda wygląda pięknie:

A na swoim Instagramie Justyna Steczkowska pokazała również 8-letnią Helenę!