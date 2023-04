Marieta Żukowska dwa lata po ogłoszeniu rozstania z partnerem znów jest zakochana

Marieta Żukowska była jedną z gwiazd, które pojawiły się na ogłoszeniu nominacji do nagrody filmowej Orły 2016. Aktorka na tę okazję wybrała czarny zestaw: koszulę i spódnicę z efektownym zapięciem z przodu. Ciekawsze były jednak dodatki, które do niego dodała. Była to kosztująca 99, 90 złotych mała torebka kuferek ozdobiona kolorowanymi kwiatami popularnej sieciówki Parfois i dużo, dużo droższe czarne, skórzane botki na seksownej wysokiej szpilce Christiana Louboutina (kosztują ponad 4 tysiące złotych). Aktorka do swojej stylizacji dodała również bransoletkę marki Beller z charytatywnej kolekcji „Moda na serce" (zysk z jej sprzedaży przekazany zostanie na walkę z chorobami serca u kobiet). Miksowanie rzeczy z sieciówek i produktów luksusowych bardzo nam się podoba. Naszym zdaniem, warto naśladować pomysł Mariety Żukowskiej. A wy, jak oceniacie jej stylizację? Czy to dobry pomysł łączyć drogie rzeczy z tymi tańszymi?! ZAGŁOSUJCIE Zobaczcie też: To się nazywa oryginalny dodatek! Marieta Żukowska z naprawdę DUŻYM kolczykiem. I ta suknia... Marieta Żukowska na ogłoszeniu nominacji do nagród Orły 2016. Podobają nam się zwłaszcza malinowe usta Mariety Żukowskiej:) Marieta Żukowska do czarnej kreacji dobrała małą torebkę marki Parfois w kolorowe kwiaty (cena 99,99 zł) i... ... czarne wysokie botki za kostkę Christiana Louboutina. A wy co myślicie o torbie marki Parfois?