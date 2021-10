Marianna Schreiber szokuje odważnym zdjęciem z mężczyzną! Fani: „słabe to”.

O synu "Króla disco polo", Danielu Martyniuku głośno jest w mediach od wielu miesięcy. Syn Zenka Martyniuka niedawno wzbudził kontrowersje wyznaniem na temat alimentów, z którymi zalega wobec swojej córki Laury. Potem było głośno o jego wymianie zdań z Rafałem Collinsem. Ostatnie wydarzenia z jego udziałem podsumował Kuba Wojewódzki w magazynie „Polityka”. Dziennikarz ostro ocenił zachowanie syna popularnego Zenka . Może liczyć na odpowiedź? Kuba Wojewódzki ostro o Danielu Martyniuku Daniel Martyniuk, jak pisze Kuba Wojewódzki w swojej rubryce, to „najgorętsze nazwisko ostatnich miesięcy”. Syn Zenka Martyniuka wiele razy w ostatnich miesiącach stawał się bohaterem mediów. Niedawno zachowanie Daniela Martyniuka skrytykował Rafał Collins i wprost powiedział: Cześć Daniel, (...) wszystko, co posiadasz, zawdzięczasz swoim rodzicom. (...) dlaczego tak mocno swoją pozycję szargasz? (...) Po prostu już ci się poprzewracało w głowie (...) zachowujesz się jak błazen i takiego kogoś jak ty trzeba przełożyć przez kolano jak gówniarza. (...) Na liścia to zasłużył sobie facet, a w moim przekonaniu na dzień dzisiejszy nie jesteś facetem. Weź się chłopaku w garść, przestań pajacować i zacznij żyć w realu - powiedział Rafał. Teraz Kuba Wojewódzki zdecydował się zareagować na poczynania Daniela Martyniuka w swojej rubryce w tygodniku "Polityka". Nawiązał do faktu, że celebryta nie płaci alimentów. Podsumował go bardzo dobitnie: Najgorętsze nazwisko ostatnich miesięcy, czyli Daniel Martyniuk, ujawnił publicznie, że żona oczekuje od niego alimentów w wysokości 3 tys. zł, ale on nie zapłaci. Gdyby syn słuchał piosenek ojca, to na bank by zapłacił. A gdyby je sobie wziął głęboko do serca, to by się nie...