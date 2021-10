Marianna Schreiber hejtowana po występie u Kuby Wojewódzkiego. "Czy to zemsta na mężu?"

Na początku września ruszyły telewizyjne castingi do nowego, 10. sezonu "Top Model". Pierwszy odcinek od razu cieszył się ogromną oglądalnością, a jurorzy byli zachwyceni osobami, które chcą zostać modelami. Joanna Krupa, Kasia Sokołowska, Dawid Woliński i Marcin Tyszka nie raz udowodnili, że w wyborze uczestników kierują się nie tylko ich wyglądem, ale także charakterem. Występ Marianny Schreiber zachwycił ich właśnie z dwóch powodów. Żona ministra Łukasza Schreibera może się pochwalić nie tylko piękną sylwetką, ale także ogromną odwagą, ponieważ zgłosiła się do programu, wiedząc, że jej mąż nie będzie z tego faktu zadowolony. Od początku więc Marianna Schreiber była szczera z widzami, tak samo więc nie bała się powiedzieć wprost, jak zareagował jej mąż na emisję odcinka w telewizji... "Top Model": jak minister Łukasz Schreiber zareagował na udział żony w programie? Marianna Schreiber postanowiła pójść na casting do "Top Model" , by spełnić swoje marzenie o modelingu. Po raz pierwszy od lat uczestniczka programu zdecydowała się postawić na siebie, bo dotąd - jak mówiła w rozmowie z jurorami - najważniejsza była dla niej rodzina, wychowanie dzieci, kariera męża... W tym wszystkim jednak zabrakło miejsca na nią samą. Jurorzy docenili odwagę kobiety i zdecydowali się zaprosić ją do kolejnego etapu. Jak na udział żony w "Top Model" zareagował Łukasz Schreiber i czy wiedział o udziale żony w programie? Cenię w swoim związku otwartość, dlatego też poinformowałam męża o wszystkim, po powrocie z castingów. Mąż mnie wspiera w wielu kwestiach, choć w tej niekoniecznie. Dobrze wiedział, że nie jest to przychylne jego karierze. Mówiłam to już w mediach społecznościowych, że są rzeczy, które nie wypada robić żonom...