Wspaniała wiadomość! Okazuje się, że Dagmara Kaczmarek-Szałkow w Święta Wielkanocne po raz trzeci została mamą! Gwiazda TVN pochwaliła się radosną informacją za pośrednictwem Instagrama, gdzie opublikowała zdjęcie ze szpitala. Dziennikarka zdradziła również płeć i imię swojej pociechy! Spójrzcie tylko na to urocze maleństwo. To najsłodsze co dziś zobaczycie! Gwiazda TVN urodziła w Wielkanoc Baby boom w polskim show-biznesie trwa w najlepsze. W ostatnim czasie do grona szczęśliwych mam dołączyły m.in. Martyna Gliwińska, Julia Konarska z serialu "Przyjaciółki", Natalia Gulkowska z "Top Model" oraz żona Borysa Szyca, Justyna Nagłowska. Teraz okazuje się, że w Wielkamoc urodziła również Dagmara Kaczmarek-Szałkow! Dziennikarka urodziła córkę, Zosię. Nowe życie na Wielkanoc 🐣🤱 Zosia przyszła na świat przepełniając naszą Rodzinę radością i miłością ❤❤❤ którą się z Wami dzielę 🥰 Niech te Święta i dla Was będą wyjątkowo piękne 💐🌻🌼🌞 #cudnarodzin #wielkieszczescie #3corka #kosmos 😍- dumna mama napisała na Instagramie. Zobaczcie zdjęcie małej Zosi! Dziewczynka to prawdziwy słodziak! Szczęśliwej mamie serdecznie gratulujemy! Zobacz także: Gwiazda "Top Model" została mama! Opisała poród w dobie koronawirusa Dagmara Kaczmarek-Szałkow pokazała córkę. Wyświetl ten post na Instagramie. Nowe życie na Wielkanoc 🐣🤱 Zosia przyszła na świat przepełniając naszą Rodzinę radością i miłością ❤❤❤ którą się z Wami dzielę 🥰 Niech te Święta...