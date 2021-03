Marianna Gierszewska opublikowała w sieci odważne zdjęcie! Ciężarna gwiazda TVN pokazała w sieci fotkę na której pozuje bez stanika i z gołym brzuchem. Aktorka w swoim wpisie nawiązała do zmian, jakie pojawiły się na jej ciele przez chorobę i operacje. Zobaczcie, co napisała Marianna Gierszewska!

Marianna Gierszewska szczerze o swojej chorobie

Zaledwie kilka tygodni temu Marianna Gierszewska (wcześniej Kowalewska) pokazała w sieci romantyczne zdjęcia z mężem i po raz pierwszy poinformowała, że ich rodzina wkrótce się powiększy. Zakochani w ubiegłym roku wzięli ślub, a teraz czekają na narodziny pierwszego dziecka. Ponad rok temu Marianna Gierszewska przyznała również, że w przeszłości miała poważne problemy ze zdrowiem. Lekarze wykryli u niej wrzodziejące zapalenie jelita grubego.

Choroba jaką jest wrzodziejące zapalenie jelita grubego, wiąże się z potężną dawką cierpienia. W moim przypadku ból był ciągły, silny... A pod koniec choroby, trudny do zniesienia. W szpitalach trwała przy mnie rodzina, która była zupełnie bezradna. Nie potrafię sobie wyobrazić przez co przeszli. To musiała być ich własna, równie trudna walka… Patrzeć na córkę, siostrę, która znajduje się na skraju wytrzymania. Rzeczywiście jest tak, że gdy w rodzinie choruje jedna osoba, chorują jej bliscy… Wszyscy musieliśmy się z tego podnieść. Nie tylko ja- jakiś czas temu mówiła w wywiadzie dla viva.pl.

Marianna Gierszewska przeszła operację. Lekarze musieli założyć jej stomię. Teraz młoda gwiazda opublikowała w sieci zdjęcie, na którym pokazuje, jak wygląda jej brzuch.

Najlepszość i wyjątkowość mojego ciała, to przebyte dwie poważne operacje, to wyłonienie stomii, to blizna na 20 cm idąca przez środek całego brzucha, to nierówna skóra, która niezależnie od wszystkiego - nigdy już nie wróci do swojej przedoperacyjnej elastyczności ...

i wiesz co ? tak jest wspaniale !! ✨- napisała na Instagramie.

Internauci są zachwyceni wpisem i odważnym zdjęciem aktorki.

- Pracuje na codzień na bloku operacyjnym chirurgii ogólnej i onkologicznej. Pozdrawiam, ściskam i podziwiam z całego serca. Piękne przesłanie i piękne zdjęcie, piękne nastawienie do życia. To jest właśnie obraz mądrego człowieka, który doświadczył choroby i cierpienia i wie co jest prawdziwie pięknem.

- Dziękuję za te słowa ❤️🔥

- Dziękuje Ci za ten post ❤️ również mam bliznu na brzuchu...jedne po operacji dzięki, ktorej tu jestem a drugą dzięki, ktorej moja najmłodsza córeczka jest z nami ❤️ nigdy nie odzyskam czucia w ich miejscu, ale nic to- komentują fani.

Zobaczcie CAŁY wpis aktorki!

Marianna Gierszewska pokazała, jak wygląda jej ciało po operacjach.

Aktorka kilka tygodni temu przekazała fanom radosną wiadomość.