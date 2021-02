Marianna Gierszewska w ciąży! Gwiazda hitowego serialu TVN pokazała piękne zdjęcia

Marianna Gierszewska znana z serialu "Pułapka" i "Barwy szczęścia" postanowiła razem z mężem ogłosić wspaniałą nowinę. Aktorka na swoim Instagramie umieściła kilka uroczych zdjęć z ukochanym, by powiedzieć, że spodziewają się dziecka! Przypomnijmy, że para niedawno wzięła ślub, 24 października ubiegłego roku na Instagramie artystki mogliśmy zobaczyć urocze zdjęcia obrączek.

Marianna Gierszewska postanowiła razem z mężem ogłosić wspaniałą nowinę. Na zdjęciach, które opublikowała, para tuli się do siebie i szczerze uśmiecha, zdecydowanie widać, jak bardzo są szczęśliwi:

2 + 1 🤰🏼💜

... i jeszcze 🐶🐶 psiaki do kompletu. Nasz gang się powiększa 🧡🧡🧡

Długo zastanawiałam się jak Wam o tym powiedzieć. W końcu zdecydowaliśmy, że jedyne, co wystarczy pokazać, to naszą niekończącą się radość i miłość. W lato tego roku zostaniemy rodzicami po raz pierwszy.

Nie możemy się doczekać !!!

Przytulam dziś każdego potrójnie i lecę zdobywać Śnieżkę 🏔🏔🏔 - napisała szczęśliwa Mania na Instagramie.