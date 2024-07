Mariah Carey w Polsce! Świetna wiadomość dla fanów gwiazdy pop. Już 11 kwietnia artystka wystąpi w TAURON Arena w Krakowie, w ramach trasy „Sweet sweet fantasy”.

Reklama

Piosenkarka wyrusza w trasę koncertową po raz pierwszy od 13 lat! Podczas koncertów gwiazda wykona swoje największe hity: „Hero”, „Fantasy”, „Always Be My Baby” czy światowy przebój „We Belong Together” i wiele, wiele innych.

Mariah Carey w Polsce! Szczegóły koncertu

Bilety na koncert Mariah Carey w Polsce dostępne będą od najbliższego piątku (18 grudnia) od 10.00 na www.LiveNation.pl.

Przedsprzedaż dla członków oficjalnego fanklubu, Honey B. Fly, rozpocznie się we wtorek, 15 grudnia na www.mariahcarey.com. Członkowie Honey B. Fly Legacy otrzymają ekskluzywny dostęp do biletów i oficjalnych pakietów VIP. Fani mogą zakupić „Honey B. Fly Live Pass” już teraz, co da im dostęp nie tylko do biletów i pakietów VIP, dostępnych w przedsprzedaży, ale również bezpłatne członkostwo w Honey B. Fly, dostęp do forum HBF Community i unikatowe promocje dla członków fanklubu.

P { margin-bottom: 0.21cm; }

Zobacz także

Mariah Carey jest jedną z najlepiej sprzedających się piosenkarek wszech czasów. Sprzedała ponad 220 milionów płyt, a 17 z 18 jej singli, które zdobyły pierwsze miejsce na prestiżowej Billboard Hot 100, ma na koncie setki nagród muzycznych (m.in. Grammy Awards czy American Music Awards).

Jak widać, zagraniczne gwiazdy coraz częściej wybierają Polskę! W przyszłym roku czekają nas koncerty Rihanny oraz Justina Biebera. A może jednak skusicie się na Mariah Carey?

Zobacz także: Ruszyła sprzedaż biletów na koncert Rihanny! Ile kosztują?

Mariah Carey i jej największy hit

Mariah Carey w Polsce

Mariah Carey wystąpi Polsce