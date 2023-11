Reklama

Już w najbliższy wtorek, 25 września na antenie TVP2 zostanie wyemitowany 1384. odcinek "M jak miłość", w którym znów nie zabraknie wielkich emocji! Okazuje się, że już wkrótce Maria Rogowska dowie się, że jej syn w tajemnicy wziął ślub z Katią. Jak informuje portal superseriale.se.pl, tajemnica Pawła Zduńskiego wyjdzie na jaw, kiedy Maria pojawi się z niezapowiedzianą wizytą w jego mieszkaniu. Co więcej, w domu Zduńskiego pojawią się również ojciec i chłopak Katii!

Maria będzie wściekła na Pawła?

Według doniesień portalu superseriale.se.pl, już w 1384. odcinku Paweł i Katia zorganizują spotkanie z jej ojcem i chłopakiem. Niestety, w czasie ich kolacji w mieszkaniu pojawi się również Maria... Paweł nie będzie miał wyjścia, będzie musiał zdradzić całą prawdę swojej matce. Razem wyjdą do drugiego pokoju i wtedy Rogowska usłyszy, że jej syn wziął ślub.

Ja nic z tego nie rozumiem, możesz jaśniej? Mamo, to skomplikowana sytuacja... Oczywiście, myślałam, że wysłałeś Basię do dziadka Stefana po to, by spotkać się z Julką, a tymczasem przychodzę tu, a tu jakaś impreza, obcy dwaj mężczyźni i do tego ta dziewczyna. Ja nic z tego nie rozumiem... Mamo, ta dziewczyna to moja żona. I możesz się wściekać, ale błagam cię, musisz mi pomóc..

Maria już wcześniej poznała Katię, jednak do tej pory myślała, że jest to jedynie koleżanka Pawła z pracy. Teraz okazuje się, że to jej synowa! Rogowska będzie w szoku, ale pomoże Pawłowi. Maria z uśmiechem na twarzy przywita się z ojcem Katii.

Wpadłam tylko na chwilę, przypadkiem... Nie wiedziałam, że zastanę tu tak wspaniałych gości! Cieszę się, że mogę poznać nową rodzinę mojej córki... Nie wypuszczę pani, dopóki nie spełnimy toastu za zdrowie młodych!

Czy ojciec i były chłopak Katii uwierzą, że Paweł i Katia rzeczywiście się kochają? Tego dowiecie się już w najbliższy wtorek, z kolejnej odsłony "M jak miłość"!

Maria dowie się, że jej syn i Katia są małżeństwem.

Mat. prasowe

