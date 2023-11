Skalski spotka się z prokuratorem – i kolejny raz skłamie. Artur zrobi wszystko, by oczernić Marcina – pewny, że Iza nie żyje, więc nikt tej wersji zdarzeń nie zaprzeczy.

Chodakowski nas nachodził, zastraszał Izę, szantażował, chciał, żeby do niego wróciła... Po prostu nie mógł się pogodzić z tym, że wybrała mnie! Któregoś dnia moja żona… wróciła do domu pobita. Ale tak się bała tego człowieka, że nie zgodziła się pojechać ze mną na policję, ani żeby zrobić obdukcję… Potem było coraz gorzej. A w końcu Chodakowski włamał się do naszego domu… I ta sprawa była już zgłoszona na policję, możecie to sprawdzić!

A jak to się stało, że państwo wyjechali z Warszawy?- zapyta policjant.

Bałem się o swoją rodzinę, widziałem, że agresja ze strony tego człowieka narasta… Nie widziałem innego wyjścia!