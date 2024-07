Jesienią na antenie TVP zobaczymy kolejny, trzeci już, sezon show The Voice of Poland. Producenci postanowili odświeżyć skład trenerski programu i w jury zobaczymy teraz nowe twarze - Edytę Górniak i Marię Sadowską. Przypomnijmy: Górniak i Sadowska już na planie The Voice of Poland

Wiele emocji budzi angaż nie tylko Edyty, ale i Marii, dla której będzie to debiut w tak dużym telewizyjnym formacie. Wokalistka ma na swoim koncie niebywałe doświadczenie muzyczno-sceniczne i zamierza przelać to wszystko na przyszłych uczestników. W rozmowie z AfterParty.pl Maria zdradziła, że zależy jej, aby wokaliści, którzy będą pracowali z nią w programie, wyszli z niego bogatsi o nowe doświadczenia i umiejętności:



Chcę być partnerem dla uczestników. Chcę, żebyśmy wspólnie stworzyli coś wartościowego, żeby każdy, kto będzie w mojej grupie był zwycięzcą - bez względu na to, jak daleko zajdzie w programie. Chciałabym, aby ludzie którzy trafią do mojej grupy, wyszli ode mnie pełni wiary w swoje możliwości, pewności siebie, ze świadomością szerokich horyzontów muzycznych - powiedziała w rozmowie z nami.

wokalistka dodaje, że chce wprowadzić trochę alternatywnego powiewu do programu i takich też będzie szukać osób - otwartych na nowe gatunki, które również zamierza eksploatować w trakcie występu swoich podopiecznych.



Będę szukała ludzi, którzy poszukują, są nieco bardziej undergroundowi, alternatywni, którzy szukają nowych brzmień w muzyce. Mam nadzieję, że uda mi się wprowadzić do programu trochę inne niż pop-rockowe, bliskie mi gatunki: jazz, funk, muzykę elektroniczną - dodaje w rozmowie z AfterParty.pl gwiazda.

Udział w programie nie oznacza też, że Maria wstrzymuje własną karierę muzyczną. Jak udało nam się dowiedzieć, już w przyszłym tygodniu odbędzie się premiera nowego singla z płyty Sadowskiej "Dzień Kobiet". Szykuję się zatem pracowita i niezwykle owocna jesień!

Będzie oglądać The Voice of Poland?

