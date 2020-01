Maria Konarowska pisze, co spotkało ją po porodzie! Mocno komentuje "rady" instamatek

Maria Konarowska skomentowała "rady" jakie w ostatnich tygodniach otrzymała od instamatek! Aktorka opublikowała w sieci wpis, w którym zwraca się z apelem do wszystkich doświadczonych mam, a przy okazji wspiera kobiety, które dopiero zaczynają przygodę z macierzyństwem.

Maria Konarowska została mamą zaledwie kilka tygodni temu. Pierwsze dziecko aktorki przyszło na świat pod koniec listopada ubiegłego roku- Maria Konarowska urodziła wówczas córeczkę Gaję. Teraz aktorka nie ukrywa, że macierzyństwo bywa trudne, ale najgorsze są rady, jakimi jest zasypywana młoda mama.

Zobaczcie, co napisała Maria Konarowska!

Aktorka opublikowała w sieci nowe zdjęcie z córką, a przy okazji zdradziła, że ma już dość zaskakujących i często wykluczających się rad od innych kobiet. Maria Konarowska w swoim najnowszym wpisie na Instagramie zwróciła się więc z prośbą do instamatek.

„Dajesz smoczek? Oszalałaś!Zaburzysz odruch ssania” ...🙋🏼‍♀️ „Dawaj smoczek koniecznie, dla maluszka to jak zbawienie”...🙋🏼‍♀️”Odciągaj pokarm, pobudzisz laktację”...🙋🏼‍♀️”Nie odciągaj broń Boże, zaburzysz sobie laktację”...🙋🏼‍♀️”Dziecko karm tylko na żądanie”...🙋🏼‍♀️”Koniecznie ją wybudzaj co 3 godziny”...🙋🏼‍♀️”Uważaj co jesz, bo to ma ogromny wpływ na dziecko”...🙋🏼‍♀️”Dieta nie ma znaczenia, jedz co chcesz, bo się zadręczysz”...🙋🏼‍♀️”Podaj modyfikowane mleko, bo Twoim się nie najada, skoro tak często chce pierś”...🙋🏼‍♀️”Nie dawaj modyfikowanego, bo już nigdy Twoje nie będzie wystarczające”... Aaaaaaaaaaaa!!! Wykluczające się porado-rozwązania, to jest, poza plumkaniem pozytywek i szumieniem szumisiów, główna muzyka grająca w świecie młodej, niedoświadczonej mamy. Przerażona, czasami w popłochu i nacisku chwili, nie wiedząc jak postąpić, rozgląda się po świecie szukając instrukcji obsługi noworodka. Przeważnie jednak, czeka tam na nią morze wykluczających się sposobów, porad, nakazów i zakazów. Po pierwsze wszyscy mówią co innego, po drugie, często te porady pojawiają się jak już się zdecydujesz na konkretną drogę i zaczyna się od nowa, a po trzecie te „rady” często przychodzą nieproszone, a cieżko ich nie wziąć pod uwagę, kiedy za słowami: „Najlepiej zrobisz jak...” idzie groźba, że inaczej zepsujesz dziecko- napisała młoda mama.