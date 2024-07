To już nowa tradycja u Kuby Wojewódzkiego. Co tydzień w jego programie w roli Wodzianki pojawia się inna gwiazda, a sam Kuba nie jest wcześniej informowany kto tym razem będzie podawał wodę. Prowadzi to czasem do zaskakujących sytuacji. Przypomnijmy: Szok! ciężarna Mucha pojawiła się u Wojewódzkiego

W ostatnim odcinku twórcy show przeszli jednak samych siebie. Tym razem Wodzianką została niespodziewanie postać już kultowa i kontrowersyjna. W eleganckiej czarnej kreacji wodę nalewała... Maria Czubaszek. Showman nie mógł uwierzyć, gdy zobaczył dziennikarkę w tunelu idącą w jego stronę w rytm seksownej muzyki. Czubaszek zaś w swoim stylu zabrała głos i skomentowała nową rolę.

Zobaczyłam, że się pali to wpadłam. Starsza Wodzianka jestem. Zawsze były piękne, a raz może być stara wodzianka. Dlaczego tu przyszłam? Od dłuższego czasu słyszę - kto ci na starość poda szklankę wody? Ja sobie kupiłam najpierw taki baniaczek pięć litrów, a teraz pomyślałam ja podam wodę, jak już jestem zupełnie stara - powiedziała do Kuby i zgromadzonych gości tuż po tym jak wspólnie zapalili papierosa.

Co sądzicie o takiej Wodziance? My jesteśmy na tak :)

