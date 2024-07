W tym roku sporo gwiazd zdecydowało się zrobić coming out i już dłużej nie kryć się ze swoją orientacją. Kilka dni temu do swojego biseksualizmu przyznał się największy przystojniak zeszłorocznej olimpiady w Londynie, Tom Daley. Natomiast na łamach ostatniego "New York Timesa" o swoim związku z kobietą opowiedziała aktorka Maria Bello.

Hollywoodzka gwiazda znana jest głównie z ról komediowych. Mogliśmy ją oglądać w filmach "Duże dzieci" czy w trzeciej części "Mumii". Na łamach dziennika Bello zdradziła, że od dłuższego już czasu jest w stałym związku ze swoją partnerką Clare, a niedawno do homoseksualizmu przyznała się przed swoim 12-letnim synem Jacksonem. Ojcem chłopca jest producent i scenarzysta Dan McDermott.

- To był moment, na który czekałam od wielu miesięcy, ale i którego ogromnie się bałam - opowiada gwiazda. Wzięłam głęboki oddech i powiedziałam Jacksonowi o wszystkim. Wiedziałam, że ta rozmowa będzie miała wielki i długofalowy wpływ na nasze życie. Musiałam mu wyznać, że jestem w związku z kobietą, która jest także moją najlepszą przyjaciółką i którą on traktuje jak drugą mamę.

Wyznanie aktorki z pewnością w niedalekiej przyszłości nakłoni koleją gwiazdę, która przestanie kryć się ze swoim prawdziwym życiem. Marii Bello gratulujemy odwagi.

