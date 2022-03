Wygląda na to, że baby boom w polskim show biznesie nie zwalnia tempa! Dopiero co powitaliśmy na świecie synka Agustina Egurroli , a teraz dowiedzieliśmy się, że niedługo mamą zostanie Anna Karczmarczyk ! Aktorka ogłosiła radosną nowinę za pośrednictwem Instagrama. Oni są moją siłą. Czekamy na Ciebie kruszynko! - napisała Ania Karczmarczyk pod zdjęciem, na którym widzimy już mocno zaokrąglony brzuszek aktorki. Zobacz także: Anna Karczmarczyk pokazała piękne zdjęcie z wesela! Tak wyglądał pierwszy taniec młodej pary Anna Karczmarczyk jest w ciąży! Anna Karczmarczyk to kolejna piękna polska artystka, która w tym roku powita na świecie swoją pociechę. Przypomnijmy, że na narodziny dziecka czekają również między innymi Agnieszka Włodarczyk , Sylwia Przybysz , czy Agnieszka Kaczorowska . Anna Karczmarczyk postanowiła przekazać swoim fanom radosną nowinę, za pośrednictwem mediów społecznościowych. Będzie to pierwsze dziecko aktorki. Wygląda na to, że gwiazda tę szczęśliwą wiadomość dość długo trzymała w tajemnicy. Na zdjęciu, które opublikowała w sieci, jej ciążowy brzuszek jest już naprawdę mocno widoczny. Na fotografii widzimy również męża gwiazdy, Pascala Litwina, który czule całuje swoją żonę w czoło. Pod postem oczywiście pojawiło się mnóstwo gratulacji. - Gratulacjeeee ♥️♥️♥️ - Aaaaa!!!!! Wspaniała informacja! 🔥 Gratulacje ❤️❤️❤️ - Aneczkaaaa gratsy ❤️ rośnijcie zdrowo 💪❣️ - 👏 nasze gratulacje🥰 ale newsy 🤰👶 - piszą fani. My również dołączamy się do gratulacji! Zobaczcie zatem przepiękne zdjęcie, którym pochwaliła się aktorka. ...