Margaret i Kacezet zaręczyli się! Piosenkarka na środowym koncercie potwierdziła krążące od dłuższego czasu plotki. Gwiazda ze sceny nazwała swojego ukochanego narzeczonym. Fani nie mogli uwierzyć w to co właśnie słyszą! Para nigdy nie kryła się ze swoim uczuciem, jednak o swojej miłości nie opowiadali w wywiadach. Margaret i Piotrek Kozieradzki publikowali wyłącznie wspólne zdjęcia. Co ciekawe, pierścionek pokazali nam już kilka miesięcy temu!

Margaret zaręczyła się

We wrześniu 2018 roku Margaret oficjalnie potwierdziła, że spotyka się z Kacezetem. Chłopak artystki to znany muzyk reagge. Para była widywana już wcześniej razem, jednak nikt nie przypuszczał, że gwiazdy łączy coś więcej. Kilka miesięcy później Margaret i Kacezet zaręczyli się. Artystka nigdy oficjalnie nie potwierdziła zaręczyn. Na jej Instagramie pojawił się jedynie emotikon pierścionka.

W środę wieczorem, podczas koncertu w warszawskiej Stodole, Margaret po raz pierwszy odniosła się do plotek. Gwiazda zaprosiła swojego ukochanego na scenę.

Chciałabym zaprosić teraz na scenę swojego prywatnego narzeczonego - powiedziała przed występem z muzykiem.

Informację o zaręczynach potwierdziła nam również menadżerka artystki. Na razie nie wiadomo, czy para planuje ślub.

Zobaczcie, jak wygląda pierścionek zaręczynowy Margaret. Artystka chwaliła się nim już kilka miesięcy temu!

Margaret i Kacezet zaręczyli się.

To wspaniała wiadomość!