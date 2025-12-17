Margaret, jedna z najpopularniejszych polskich piosenkarek, znana z oryginalnego stylu i silnej osobowości scenicznej, od lat dzieliła się swoim życiem prywatnym z fanami za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jednym z jego ważnych elementów była Tosia - ukochana suczka artystki, która towarzyszyła jej przez lata. Pies był nie tylko domowym pupilem, ale także wsparciem w trudnych chwilach. Ich relacja wzruszała obserwatorów, a wspólne zdjęcia cieszyły się dużą popularnością na Instagramie.

Wzruszające pożegnanie na Instagramie

W dniu 17 grudnia 2025 roku Margaret opublikowała na Instagramie poruszający wpis, informując o śmierci Tosi. Krótkie, ale niezwykle emocjonalne słowa rozdzierały serce i wyrażały ogromny smutek po stracie czworonoga. Wpis był ilustracją głębokiej więzi między Margaret a jej suczką. Artystka nie dodała więcej informacji, pozostawiając wpis jako cichy i symboliczny hołd dla swojego pupila.

Tosia. Odprowadziłaś mnie w bezpieczne miejsce, otarłaś moje łzy i odeszłaś napisała Margaret na Instagramie.

Wpis Margaret natychmiast wywołał reakcję jej fanów, którzy licznie komentowali post, składając kondolencje i dzieląc się własnymi doświadczeniami po stracie ukochanych zwierząt. Komentarze były pełne współczucia, wsparcia i słów otuchy. Dla wielu z nich pies to członek rodziny, a strata tak bliskiego przyjaciela jest niezwykle bolesna. Obserwatorzy artystki zwrócili uwagę na wyjątkowy sposób, w jaki Margaret pożegnała Tosię - subtelnie, bez dramatyzmu, ale z ogromnym ładunkiem emocjonalnym.

Co z karierą Margaret?

Poza prywatnym życiem, Margaret wciąż aktywnie działa na polskiej scenie muzycznej. W wakacje 2025 roku występowała w ramach projektu „Babie Lato” podczas festiwalu Letnie Brzmienia. Zasiadała również w fotelu jurorskim programu „The Voice of Poland”, gdzie jej podopieczny Jan Piwowarczyk odniósł zwycięstwo. Artystka niejednokrotnie podkreślała, jak ważne są dla niej relacje międzyludzkie i emocjonalna autentyczność - zarówno w muzyce, jak i życiu prywatnym.

