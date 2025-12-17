27 sierpnia 1996 roku życie rodziny Kotlarskich zostało brutalnie przerwane. Agnieszka Kotlarska, Miss Polski, Miss International 1991 oraz odnosząca sukcesy modelka światowej klasy, została zamordowana przez swojego prześladowcę, Jerzego Lisiewskiego. Do zbrodni doszło na oczach męża, Jarosława Świątka, oraz ich 2,5-letniej córki, Patrycji. Morderstwo miało miejsce w Polsce, a Agnieszka miała zaledwie 24 lata.

Sprawca, Jerzy Lisiewski, od lat obsesyjnie interesował się Agnieszką. Już w czasach liceum chodził do tej samej szkoły, co przyszła modelka, i wykazywał chorobliwe zainteresowanie jej osobą. Po powrocie Kotlarskiej do Polski z zagranicznej kariery, Lisiewski śledził ją, a w końcu dopuścił się brutalnej zbrodni.

Patrycja Świątek dorastała w cieniu strachu i izolacji

Patrycja, córka Agnieszki Kotlarskiej, przez wiele lat żyła w izolacji i w ciągłym lęku. Ojciec, Jarosław Świątek, w obawie o bezpieczeństwo córki, wychowywał ją pod „szklanym kloszem”.

Ta zbrodnia spowodowała to, że ona żyła pod bardzo mocnym kloszem, w cieniu lęków swojego ojca o jej życie i zdrowie. I tym było naznaczone jej dzieciństwo. Ona jako mała dziewczynka, czy potem nawet nastolatka, nie mogła prawie nic, bo ojciec ciągle się bał, że mogą zostać zaatakowani, że znowu może coś się stać. powiedziała autorka książki, Ewa Wilczyńska na łamach „Faktu”.

Z relacji zawartych w książce Ewy Wilczyńskiej „Miss. Zabójstwo Agnieszki Kotlarskiej” wynika, że Patrycja przez długi czas nie znała prawdy o śmierci matki. Dowiedziała się o niej dopiero w wieku siedmiu lat, przed pójściem do szkoły. Przez całe dzieciństwo nie miała swobody, jaką cieszą się inne dzieci - nie mogła nawet zamówić pizzy do domu, ponieważ ojciec obawiał się, że ktoś pozna ich adres.

Patrycja nie miała normalnego dzieciństwa. Każde wyjście do koleżanki wiązało się z wielomiesięcznymi prośbami i tłumaczeniami. W tle wciąż unosił się cień lęku o jej bezpieczeństwo.

Agnieszka Kotlarska – córka Patrycja Świątek uciekła z kraju Warner Bros. Discovery

Córka zamordowanej miss składa wniosek o azyl w Kanadzie

Obecnie Patrycja Świątek ma 32 lata i mieszka w Kanadzie. Po latach życia w strachu zdecydowała się opuścić Polskę i rozpocząć życie na nowo. Złożyła wniosek o azyl, tłumacząc swoją decyzję obawami o bezpieczeństwo.

Z informacji ujawnionych przez Ewę Wilczyńską wynika, że osoba odpowiedzialna za zabójstwo Agnieszki Kotlarskiej - Jerzy Lisiewski - nadal przebywa na wolności. Miał w przeszłości kierować groźby pod adresem Jarosława Świątka i Patrycji. Obawa, że sytuacja z przeszłości może się powtórzyć, była dla Patrycji wystarczającym powodem, by szukać schronienia za granicą.

Serial „Zabić Miss” i książka ujawniają bolesną prawdę

17 grudnia 2025 roku na platformie HBO Max premierę ma serial dokumentalny „Zabić Miss”. Produkcja przybliża historię Agnieszki Kotlarskiej, jej kariery, dramatycznej śmierci i konsekwencji, jakie ta tragedia miała dla jej rodziny. Dziennikarka Ewa Wilczyńska, autorka książki „Miss. Zabójstwo Agnieszki Kotlarskiej”, przedstawia w niej również traumę, z jaką przez lata zmagała się Patrycja.

Autorka opisuje, jak córka zamordowanej modelki dopiero teraz, po latach, jest w stanie przeżywać żałobę. W pracy nad dokumentem i książką Patrycja lepiej poznała swoją mamę – zauważa podobieństwa w upodobaniach do dresów, szybkich samochodów i braku bliskich przyjaciółek. Wspomnienia z dzieciństwa i lat dorastania nie są jednak łatwe. Długotrwała izolacja, strach oraz brak swobody odcisnęły piętno na psychice Patrycji Świątek.

Obecnie Patrycja realizuje się zawodowo jako fotografka. W przeszłości była dziennikarką motoryzacyjną. Zmiana otoczenia i wyjazd do Kanady są dla niej szansą na rozpoczęcie nowego etapu życia, wolnego od ciągłego poczucia zagrożenia.

