Margaret w szerokich zniekształcających sylwetkę spodniach... założonych tył na przód! Chciała odwrócić uwagę od szczupłej figury? 

Margaret zdecydowanie nie boi się odważnych stylizacji. Sięga nie tylko po to, co może się spodobać każdemu, ale znacznie częściej po takie elementy garderoby, na które nie każdy się odważy. Na prezentację jesiennej ramówki TVN 2020 wybrała ciężkie, szerokie jeansy, które optycznie skracają nogi oraz potrafią zniekształcić sylwetkę, w dodatku... założyła jej tył na przód! Jak wypadła? Zobaczcie ciekawy strój Margaret.

Margaret na jesiennej ramówce TVN 2020

Pod koniec zeszłego roku Margaret zapowiedziała, że znika z show-biznesu. Potrzebowała czasu, aby skupić się na sobie oraz swoim zdrowiu. Kiedy powoli zaczęła wracać do aktywności zawodowej fani zaczęli się o nią martwić. Margaret sprawiała wrażenie, jakby bardzo schudła. Kolejne zdjęcia tylko utwierdzały ich w przekonaniu, że sylwetka gwiazdy staje się coraz szczuplejsza.

Margaret jednak zapewniła fanów, że z jej zdrowiem jest wszystko w porządku, a na zdjęciach, które publikowała w mediach po prostu nie ma makijażu i nie chciałaby aby jej naturalność była postrzegana w taki sposób:

Wychodzi na to, że jestem odważna, że pokazuję się bez make upu - a to powinno być normalne! Odważne to nie wiem, skok na bungee czy coś, a tu wystarczy se zrobić tylko zdjęcie na Instagram. Świat oszalał - pisała Margaret odpowiadając na komentarze zaniepokojonych internautów

Na dzisiejszą ramówkę TVN, na której się pojawiła, zdecydowała się na dość kontrowersyjną stylizację. Pomimo tego, że szczuplutką talię podkreśliła gorsetem to wybrała szerokie, ciężkie jeansy marki Levi's, które nie tylko same w sobie, poprzez krój, odwracałyby uwagę od zgrabnej sylwetki, to w dodatku założyła je tył na przód! Co sądzicie o takim rozwiązaniu?

Margaret na jesienną ramówkę TVN 2020 wybrała dość kontrowersyjny model spodni. Nie każda kobieta zdecydowałaby się na taki krój.

fot. Bartek Krupa

W dodatku Margaret założyła je tył na przód! Myślicie, że chciała tym samym odwrócić uwagę od swojej szczupłej sylwetki?

fot. Bartek Krupa

Margaret i Otsochodzi na jesiennej ramówce TVN pojawili się razem. Ten duet niedawno wypuścił swój wspólny singiel pt. "Reksiu".