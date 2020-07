Margaret ma niecałe 160 cm wzrostu, dlatego wybrała sandały idealne dla niskich osób. Hitowy model jest teraz tańszy o 40 procent!

Margaret ma zaledwie 160 centymetrów wzrostu. Dla niektórych mógłby być to problem, ale dla Margaret - absolutnie nie! Polska piosenkarka potrafi odpowiednio się ubrać, tak by optycznie dodać sobie kilka centymetrów. Jednym z trików, które stosuje, to zakładanie butów na platformie (które są teraz popularne w wielu sieciówkach, w tym w H&M, Zarze, Reserved, Deichmannie czy CCC). Latem Margaret zdecydowała się na bardzo popularne pleciony sandałki na kilkucentymetrowej platformie. Takie sandałki to najlepszy wybór dla każdej kobiety, która chciałaby poczuć się odrobina wyższa, a przy tym nie połamać sobie nóg ;-).

Przeszukaliśmy sklepy internetowe, by znaleźć idealne sandałki na platformie, i mamy je! Oto kilka hitowych propozycji, które z pewnością skradną wasze serca.

1. Sandały marki INUOVO dostępne są na eobuwie.pl za 239 zł (wcześniej 299 zł). Ten model będzie doskonałym uzupełnieniem codziennego stroju. Są stabilne, wygodne i naprawdę optycznie dodadzą ci kilka centymetrów!

2. Kolejny wybór to ultrawygodne różowe sandały Melissa na platformie. Są śliczne! Co więcej, zostały przecenione z 399 na 239 złotych.

3. Numer trzy to również sandałki marki Melissa za 349 złotych. Będą pięknie podkreślać twoje nogi i podtrzymywać kostkę. To buty idealne na długie spacery.

4. Sandały UGG za 339 zł (wcześniej 479 zł) są tak wygodne, że po prostu nie będziesz chciała ich ściągać!

Który model skradł twoje serce?