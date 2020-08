Margaret podczas wizyty u fryzjera próbowała ukryć szczupłą figurę w szerokich spodniach? Spójrzcie tylko na najnowsze zdjęcia wokalistki! Jak na co dzień prezentuje się gwiazda? Od jakiegoś czasu fani Margaret nie ukrywają, że bardzo się o nią martwią. Internauci zwracają uwagę na coraz szczuplejszą figurę gwiazdy. Niektórzy fani zaczęli się obawiać, że Margaret przesadziła z odchudzaniem. A jak gwiazda prezentuje się na zdjęciach paparazzi?

Margaret z bardzo długimi paznokciami

W ostatnich tygodniach o Margaret jest naprawdę głośno. Wszystko przez szczupłą figurę wokalistki- internauci już jakiś czas temu zwrócili uwagę na zgrabną sylwetkę byłej jurorki "The Voice of Poland". Pod fotkami publikowanymi przez Margaret fani często zastanawiają się, czy ich idolka nie przesadziła z odchudzaniem. A jak gwiazda prezentuje się na zdjęciach paparazzi? Artystka została ostatnio "przyłapana" pod salonem fryzjerskim. Margaret w jasnych szerokich spodniach i czarnej koszulce wybrała się do fryzjera żeby zafundować sobie na włosach różowe pasemka.

Spójrzcie tylko na najnowsze zdjęcie Margaret! Podoba się Wam fryzura wokalistki? Zwróćcie również uwagę na oryginalne i bardzo długie paznokcie artystki!

Margaret wybrała się do fryzjera.

Spójrzcie tylko na paznokcie wokalistki! Wyglądają... dziwnie.

Podoba się Wam look gwiazdy?