Reklama

Margaret od momentu wydania swojego pierwszego singla "Thank You Very Much" świetnie radzi sobie na rynku muzycznym. Jej utwory dostrzegane są także poza granicami naszego kraju, dzięki czemu wokalistka jest jedną z nielicznych, która ma szansę na zagraniczną karierę. I choć początki jej przygody z show-biznesem nie były proste, teraz z pewnością nie może narzekać na brak popularności. Przypomnijmy: Margaret w "Tańcu z gwiazdami"? Decyzja już zapadła

Wspomniany wcześniej utwór okazał się hitem w wielu krajach, a teledysk do niego komentowany był i jest do dziś. Margaret zdecydowała się sprawić niespodziankę swoim fanom i nagrała jego akustyczną wersję. W specjalnym wideo, poza pięknymi ujęciami na wokalistkę widzimy także prywatne nagrania oraz fragmenty z koncertów.

Jak oceniacie takie pomysły?

Zobacz także

Zobacz: Margaret podbija świat. Gdzie można ją usłyszeć?

Reklama

Margaret w Opolu: