Premiera głośnego teledysku Margaret do "Thank You Very Much" miała miejsce już ponad rok temu, ale utwór wciąż grany jest w rozgłośniach radiowych na całym świecie. Wokalistka mocno promowała go m.in. we Włoszech i Niemczech, co przyniosło oczekiwany skutek. Przypomnijmy: Margaret mówiła, że Włosi się w niej zakochali. Teraz to udowodnili

Okazuje się jednak, że przebój młodej Polki jest grany nie tylko w krajach, gdzie dawała promocyjne występy. W najnowszym wywiadzie wokalistka wyznała, że była niedawno na wakacjach w Izraelu i podczas wizyty w jednym z domów handlowych usłyszała właśnie "Thank You Very Much". Margaret nie ukrywa, że w takich momentach cieszy się jak małe dziecko i wciąż są one dla niej dużym zaskoczeniem.



Faktycznie, ta piosenka wszędzie latała. Ostatnio byłam na wakacjach w Tel Awiwie na wakacjach i byłam w centrum handlowym i zaczęła lecieć. Na początku myślałam, że ktoś ma taki dzwonek, ale faktycznie to leciało w radiu. To euforia, straszna euforia. To jest tak, że jak ja jeszcze wiem, że gdzieś np. we Włoszech ta piosenka leci to jestem w stanie się na to przygotować, a kiedy jestem w Izraelu i nie jestem w ogóle na to przygotowana, a nagle piosenka leci to jak małe dziecko - piszczy, skacze i tak dalej. To są takie emocje - wyjaśnia w rozmowie z TVN.pl

Margaret szykuje się właśnie do premiery swojego debiutanckiego albumu, który ma ukazać się już w czerwcu. Myślicie, że wylansuje kolejny przebój na miarę "Thank You Very Much"?

