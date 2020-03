Margaret przerywa milczenie! Wrzuciła nagranie, a fani się niepokoją: "Jaka chudzinka!"

Margaret opublikowała pierwsze od dawna nagranie! Artystka zachęca w nim do wsparcia fundacji Rak’n’Roll. Czy to oznacza jej wielki powrót na scenę i do życia w show-biznesie? Margaret zaledwie kilka miesięcy temu zaskoczyła fanów przyznając, że zawiesza swoją karierę. Na Instagramie pojawił się wówczas poruszający wpis, w którym zdradziła, że zdecydowała się na taki krok ze względu na swoje zdrowie.

Niestety ostatni rok okazał się bardziej kosztowny dla mojego zdrowia niż sama dopuszczałam to w swojej głowie. Zewnętrzny głos rozsądku wydał mi jednak jednoznaczne polecenie – kategoryczna i natychmiastowa przerwa od obowiązków zawodowych- zdradziła w swoim oświadczeniu.

Margaret zniknęła również z mediów społecznościowych i od tamtej chwili nie publikowała nic w sieci. Teraz jednak na Instagramie pojawiło się nowe nagranie z udziałem artystki!

Internauci zachwyceni powrotem Margaret

Po kilku miesiącach ciszy Margaret opublikowała krótkie nagranie, na którym zachęca fanów, aby wpierali fundację Rak’n’Roll, dla której ona sama zamierza nagrać specjalny utwór muzyczny.

Wokół onkologii bylo ostatnio sporo o gestach. Pokażmy więc faka rakowi! Deal jest prosty - macie nieco ponad 2 tygodnie na uzbieranie 100 tys. zł dla @fundacjaraknroll, a ja wchodzę do studia i nagrywam nowy numer! Umowa stoi?- napisała pod nagraniem.

Internauci są zachwyceni powrotem Margaret! Zobaczcie, jak komentują jej nagranie.

- Jejku, tak się ciesze ze wróciłaś ❤️❤️❤️❤️

- Jak się cieszę , ze wróciłaś do Nas 👑

- Dobrze że jesteś 😘- komentują fani.

Niektórzy internauci zwrócili uwagę na szczupły figurę Margaret!

- Jakaś taka chuda jesteś hmmm 🤔 😮

- Jaka chudzinka 😲 dobrze Cie widziec znow! 😍😍😍

- Ale chudzina 🙉- komentują fani.

Zobaczcie nagranie z udziałem Margaret i posłuchajcie, co powiedziała do swoich fanów!

Zobacz także: Margaret wzięła ślub?! Tylko spójrzcie na te zdjęcia!

Margaret wspiera fundację Rak’n’Roll.

Artystka opublikowała nowe nagranie na portalu społecznościowym.