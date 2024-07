Gwiazdy bardzo często chwalą się swoimi wakacjami na portalach społecznościowych. Mistrzynią w tej kwestii jest Iwona Węgrowska, która pokazuje nie tylko jak odpoczywa, ale i efekty uboczne nadmiernego opalania. Już nie raz mogliśmy zobaczyć poparzone piersi piosenkarki. Przypomnijmy: Węgrowska pręży się na polskiej plaży. Znów poparzyła piersi

Tymczasem nowa jurorka "The Voice of Poland" - Margaret, nabiera sił przed intensywnym sezonem w Dubaju i Sri Lance. Gwiazda również upamiętnia swoje rajskie wakacje na Instagramie. Przed chwilą trafiło tam jednak smutne zdjęcie artystki, która wyraźnie przesadziła z opalaniem. Fanom pokazała mocno zaczerwieniony dekolt i piersi. Jej mina mówi wszystko - to musi boleć. Jeśli zadba jednak o dobre kremy, ból szybko minie i znów będzie mogła cieszyć się urokami wyjazdu.

Mamy nadzieję, że to koniec przykrych niespodzianek.

