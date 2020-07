Show biznes powoli wraca do życia. W środowy wieczór odbył się wernisaż pod nazwą "Zmień spojrzenie", który przyciągnął kilka gwiazd. Największą sensację wzbudziły jednak dwie pary - Margaret i KaCeZet oraz Antek Królikowski i Joanna Opozda - debiutujący wspólnie na salonach! Która z nich wyglądała lepiej?

Stylowe pary na salonach! Zakochani Królikowski i Opozda, szczuplutka Margaret i KaCeZet

Margaret kilka miesięcy temu poinformowała, że znika z życia publicznego, zrezygnowała również z udziału w "The Voice of Poland". Potrzebowała długiej przerwy, by po ciężkich miesiącach odpocząć i zregenerować siły. Jakiś czas temu Margaret wróciła z nową muzyką i... wizerunkiem! Fani artystki martwią się o nią, ponieważ naprawdę mocno schudła. Na premierze wernisażu tryskała uśmiechem. Widać, że przerwa dobrze na nią wpłynęła!

Gwieździe towarzyszył raper KaCeZet, z którym jest od kilkunastu miesięcy. Jakiś czas temu spekulowało się, że para wzięła ślub.

O uwagę na imprezie artyści walczyli z aktorami - Joanną Opozdą i Antkiem Królikowskim, którzy debiutują jako para na salonach!

O tym, że są razem, spekulowało się już od kilku miesięcy. Antek związek z Joanną potwierdził kilka dni temu, niestety, zrobił to w dość nerwowej atmosferze...

Co ciekawe, niecały miesiąc temu była dziewczyna Antka, Kasia Dąbrowska, poinformowała, że po 1,5 roku ich związek przestał istnieć. Królikowski był atakowany, że za szybko znalazł nową miłość.

Antek i Joanna nie przejmują się jednak żadnym hejtem. Z uśmiechem na twarzy pozowali podczas środowej imprezy. Kibicujecie im?