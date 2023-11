Marek z "Rolnik szuka żony" pochwalił się romantycznym nagraniem z Julią. Jak widać, miłość uczestnika trzeciej edycji wielkiego hitu Telewizji Publicznej i jego młodszej o 15 lat partnerki kwitnie! Chociaż Marek Walczak nie odnalazł swojej drugiej połówki w programie, to teraz z pewnością jest szczęśliwy u boku Julii, którą poznał już po zakończeniu show. Związek Marka i Julki jest na tyle poważny, że para planuje ślub i dzieci!

Chcemy zamieszkać razem na stałe i myślimy o ślubie. Mam też sporo sił, by po raz kolejny zostać tatą, bo wiem, ile to znaczy dla kobiety. A Julia jest cudowną dziewczyną i chcę, by była szczęśliwa- Marek przyznał ostatnio w rozmowie z "Rewią".