Marek Walczak z trzeciej edycji "Rolnik szuka żony" planuje ślub z Julią! Okazuje się, że uczestnik wielkiego hitu TVP ma bardzo poważne zamiary wobec swojej ukochanej. Marek w programie, niestety, nie znalazł miłości, jednak już po zakończeniu show odnalazł swoja drugą połówkę, z którą teraz planuje wspólną przyszłość. 45-letni rolnik w rozmowie z "Rewią" przyznaje wprost, że chciałby poślubić młodszą o 15 lat partnerkę. Co więcej, para chce otworzyć własny biznes! Marek nie ukrywa, że zamierza sprzedać swój Folwark Knopin.

Chcemy zamieszkać razem na stałe i myślimy o ślubie. Mam też sporo sił, by po raz kolejny zostać tatą, bo wiem, ile to znaczy dla kobiety. A Julia jest cudowną dziewczyną i chcę, by była szczęśliwa- przyznał w rozmowie z tabloidem.