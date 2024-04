Tuż po świętach w mediach wybuchł spory skandal, a to za sprawą wpisów żony Marka Saganowskiego. Ta bowiem oskarżyła w nich swojego męża o zdrady, a także uderzyła w rzekomą kochankę. Teraz również i piłkarz zabrał głos, wydając własne oświadczenie. "Obarczanie osób trzecich winą za rozpad naszego małżeństwa jest nieuczciwe" - czytamy.

Zupełnie znienacka w sieci pojawiła się afera związana z Markiem Saganowskim. 45-latek po zakończeniu swojej kariery piłkarskiej zajął się trenowaniem młodych, zaczynając od Legii Warszawa, a następnie przechodząc do Motoru Lublin. Od przeszło 30 lat sportowiec jest w związku małżeńskim z Kamilą Saganowską, z którą doczekał się dwóch synów.

Żona Marka od dawna już jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie głównie opowiada o samorozwoju, szczególnie duchowym, i samoakceptacji. Ostatnio jednak na jej profilu zaczęły pojawiać się niepokojące wpisy m.in. o tym, że "nie da się zbudować szczęścia na czyimś nieszczęściu". W końcu opublikowała kolejny, w którym uderzyła w swojego męża, oskarżając go o zdrady, a także ujawniła, kim ma być rzekoma kochanka.