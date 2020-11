Marcin ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" na kwarantannie. Kilka dni temu uczestnicy bawili się na imprezie halloweenowej

Marcin Wichrowski ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" poinformował fanów, że przebywa na kwarantannie. Pod wpisem pojawiło się mnóstwo komentarzy z życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia.

Kilka dni temu uczestnik wraz z przyjaciółmi z programu, narazili się na krytykę fanów, ponieważ bawili się na imprezie z okazji Halloween, nie przestrzegając zasad dystansu społecznego.

Marcin Wichrowski pomimo tego, że nie znalazł miłości w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" to powiększył swoje grono przyjaciół. Uczestnicy wszystkich edycji ślubnego show TVN7 uwielbiają trzymać się razem. We wspólnym gronie spędzili również imprezę z okazji Halloween, czym pochwalili się w sieci. Nie wszystkim spodobał się ten pomysł, szczególnie w czasach pandemii:

- Covid 19 nikogo już nie interesuje , jest to bardzo 😔 - Tak nie bardzo w tych ciężkich czasach... - Takie Party w tym miejscu to jest już nie na miesjcu. Pozdrawiam wszystkich bądźcie zdrowi 👍 - pisali fani

Wczoraj uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia poinformował, że przebywa na kwarantannie:

Niestety kwarantanna dopadła i mnie 🙁 Ciężko jest siedzieć zamkniętym we własnym domu. Mam to szczęście, że ogromny ogród, las i otoczenie dają mi przestrzeń do spacerów i regeneracji, a komfort snu jest przy tym niezwykle ważny. (...)