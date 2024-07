Kinga Rusin nie poprowadzi relacji z rozdania Oscarów! Okazuje się, że stacja TVN zdecydowała, że w tym roku relację przygotuje Marcin Wrona i to właśnie on pojawi się na czerwonym dywanie przed Dolby Theatre. Informacje o tym, że Kinga Rusin nie poleci do Los Angeles w rozmowie z "Faktem" potwierdziła Paulina Sztych z PR TVN.

Marcin Wrona zastąpi Kingę Rusin podczas relacji z Oscarów

To już pewne, Kingi Rusin zabraknie na rozdaniu Oscarów. Widzowie Dzień Dobry TVN będą więc mogli zobaczyć relację przygotowaną przez korespondenta stacji, który już od dłuższego czasu mieszka w Waszyngtonie.

Tym razem relację dla „Dzień Dobry TVN” poprowadzi Marcin Wrona. To on poleci do Los Angeles - potwierdza TVN.

Dlaczego Kinga Rusin, która prowadziła relacje z Oscarów od 2011 roku, tym razem nie poleci na rozdanie najważniejszych nagród filmowych? Tabloid nieoficjalnie dowiedział się, że stacja TVN wybrała Marcina Wronę ze względu na mniejsze koszty. Kinga Rusin ponoć nie chciała skomentować decyzji stacji.

