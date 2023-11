Śmierć Artura w „M jak miłość” wcale nie oznacza końca problemów dla pozostałych bohaterów. Okazuje się, że psychopata zaginął, zabierając ze sobą kilka tajemnic. Nikt nie wie, co się stało z lekarką Darią i dlaczego Skalski przyznał, że to nie pierwsza jego ofiara.

W tej sprawie toczy się śledztwo, a Jakub Karski wpadnie na nieoczekiwany trop, kiedy wszystkich zainteresuje dlaczego psychiatra nie wróciła z urlopu! Czy policjant odkryje prawdę i tym samym pozna wszystkie tajemnice psychopaty!

Jakub Karski znajdzie ciało Darii?

Nie do końca są znane losy lekarki Darii w „M jak miłość”! W 1456 odcinku Artur pobił kobietę, a potem dotarło do niego, że może go wydać, więc związał ją i wywiózł. Przedtem powiedział jednak, że to jej ostatnia wycieczka:

Historia lubi się powtarzać. Wszystko już było, moja droga. Tylko skład osobowy się trochę zmienił. Życie jest... śmiertelnie przewidywalne - te słowa po raz ostatni usłyszała Daria.

Widzowie nie zobaczyli, co się potem stało, ale Tomasz Ciachorowski zdradził w „Kulisach serialu”, że grana przez niego postać zabiję kochankę. Na ślad psychiatry trafi Jakub Karski, kiedy będzie przeszukiwał domek Chodakowskich nad jeziorem w poszukiwaniu Artura.

Olek, będąc w szoku po strzale, który oddał w stronę psychopaty będzie mieszał się w zeznaniach i nie wyzna prawdy! Jednak doświadczony policjant, jakim jest Karski, szybko odkryje, co się naprawdę stało. Szukając Artura, Jakub powiążę go z zaginięciem Darii. Czy odkryje, gdzie jest lekarka?

Co Artur zrobił Darii?

