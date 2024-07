Janusz Korwin-Mikke to chyba najbardziej kontrowersyjny polski polityk. Obecnie urzęduje w Brukseli, gdzie jako europoseł bierze udział w posiedzeniach Parlamentu Europejskiego. Choć "bierze udział" to chyba w jego przypadku zbyt wiele powiedziane, szczególnie w świetle zdjęcia, które kilka dni temu obiegło internet. Przypomnijmy: Ale wstyd! Przez TO zdjęcie Korwina-Mikkego z Europarlamentu śmieje się z nas cała Europa

Reklama

Nie trzeba chyba dodawać, że zdjęcie śpiącego posła nie spotkało się ze zbyt pozytywną reakcją zdecydowanej większości internautów, którzy uznali, że Korwin przynosi nam za granicą wstyd. Podobnego zdania był m.in. Marcin Tyszka, która na swoim Facebooku wyznał, że widząc takie zachowanie Mikkego, żałuje, że jest Polakiem. W identycznym tonie utrzymana były niemal wszystkie komentarze pod zdjęciem na fanpage''u fotografa.



Wstyd , wstyd , wstyd .... Patrząc na tego pana wstydzę sie że mam polski paszport .... - skwitował krótko.

Znaleźli się jednak i tacy, którym tak ostra krytyka Korwina nie przypadła do gustu. Jeden ze szczególnie złośliwych komentarzy pewnego użytkownika opublikował sam Tyszka.



Marcin Tyszka on ma coś czego nie masz ty chłoptasiu.... to za czym tak tęsknisz a mianowicie.... jaja. Wstydzę się, że nie mamy takiego prawa jak u ruskich wtedy byś był chociaż trochę męski a póki co bliżej ci do Konczity Wurst - napisał mężczyzna.

Fotograf nie pozostał mu oczywiście dłużny, wyśmiewając zdjęcie komentującego.



wlasnie znalazem prawdziwy klejnot w komentarzach pod zdjeciem Korwina ... Krzysiek to prawdziwy superman w gebie( to widac na zalaczonyn obrazku ) i zapewne w zyciu tez -;) no i jaja to on ma... przynajmniej wiemy kto glosowal na spiacego wasacza -:) tylko po co on traci czas i wchodzi na ten profil, ha ha... - odpowiedział Tyszka.

Musimy więc zadać wam tradycyjne pytanie - kto ma rację?

Zobacz także

Zobacz: W Top Model mają już pierwszego faworyta. Tyszka: "Nigdy kogoś takiego nie spotkałem"

Reklama

Wystawna kolacja dla gwiazd zorganizowana przez Marcina Tyszkę: