Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska to duet, o którym mówi dziś cała Polska. Para, przygotowująca się do jesiennej edycji programu "Taniec z Gwiazdami", wzbudziła ogromne emocje nie tylko ze względu na swój taneczny potencjał. Opublikowane przez Rogacewicza zdjęcie z treningów, na którym widnieje uśmiechnięta Kaczorowska wywołał nową falę spekulacji...

Marcin Rogacewicz podgrzewa emocje wokół relacji z Agnieszką Kaczorowską

Zarówno Marcin Rogacewicz, jak i Agnieszka Kaczorowska mają za sobą trudne momenty w życiu prywatnym. Aktor kilka miesięcy temu rozstał się ze swoją żoną. Przez lata uchodzili za wzór harmonijnej rodziny. Kaczorowska z kolei zakończyła swoje małżeństwo z Maciejem Pelą.

Oboje dopiero co zamknęli ważne rozdziały w swoim życiu, a już teraz stali się bohaterami spekulacji na temat ich rzekomego związku. Jak wiadomo, oboje od dawna dobrze się znają za sprawą udziału w tych samych spektaklach, a teraz są też parą w nowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Ich wspólna obecność na treningach do "Tańca z Gwiazdami" wydaje się mieć wyjątkową atmosferę, którą zauważają nie tylko paparazzi, ale także obserwatorzy ich kont na Instagramie.

Marcin Rogacewicz pokazała wymowne nagranie z sali treningowej

Największe poruszenie w sieci wywołał ostatni wpis Marcina Rogacewicza na InstaStories. Zdjęcie rozpromienionej Agnieszki Kaczorowskiej, siedzącej na parkiecie sali treningowej, aktor opatrzył słowami:

Aga, Ty wiesz… Dziękuję - napisał Marcin Rogacewicz

Użytkownicy mediów społecznościowych natychmiast zaczęli doszukiwać się ukrytych znaczeń. Widać, że ten taneczny duet doskonale dogaduje się podczas treningów. Mają szansę na finał w "Tańcu z Gwiazdami"?

Marcin Rogacewicz dziękuje Agnieszce Kaczorowskiej Instagram @marcin_rogacewicz

Oficjalne potwierdzenie udziału pary z numerem 7 w "Tańcu z Gwiazdami"

Mimo zamieszania wokół życia prywatnego, para nie zapomina o tanecznych przygotowaniach. Oficjalnie potwierdzono już, że Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska wystąpią w nowej edycji z numerem 7. Ich udział w jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami" budzi olbrzymie zainteresowanie nie tylko fanów show, ale i mediów.

Wszystko wskazuje na to, że to właśnie ta para będzie jedną z najbardziej obserwowanych podczas nadchodzącej edycji programu. Będziecie oglądać?