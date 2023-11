Amerykańska wyprawa Marcina była prezentem, jaki zrobił sam sobie na czterdziestkę! I to dosłownie, bo Marcin Prokop wsiadł do samolotu i poleciał do San Francisco dokładnie w dniu swoich urodzin. Plan? Przejechać fordem mustangiem całe Stany aż do Chicago, gdzie mieszka jego rodzina. Za namową TVN zabrał ze sobą kilka przenośnych kamer, aby – nie mając żadnego doświadczenia operatorskiego – zrealizować film podczas podróży, która od dawna była jego największym marzeniem.

Reklama

Lubię uczyć się nowych rzeczy i zdobywać nowe umiejętności, więc jeśli nadarza się ku temu okazja, to idę w nieznane jak świnia w żołędzie", śmieje się Prokop w rozmowie z „Party”.

Co Marcin Prokop robił w USA?

Z tego też powodu jego film nie miał żadnego scenariusza, a wszystko, co Marcin rejestrował, działo się spontanicznie i przypadkowo. Nie była to jednak podróż samotna! W ostatniej chwili dołączył do niego brat, który na miejscu pomagał mi z obsługą sprzętu i logistyką. W założeniu miał powstać jeden film, ale ostatecznie postanowiono zrobić z tego serię „Niezwykłe Stany Prokopa”, którą zobaczymy jesienią na kanale Travel Channel. Wszyscy, którzy już ją widzieli, twierdzą, że to będzie niezwykła i… zabawna opowieść.

W czasie pobytu w San Francisco dziennikarz odwiedził dzielnicę hipisów. Właścicielka jednego ze sklepów z ciuchami, z którą Marcin chciał zrobić wywiad, postawiła warunek, że musi natrzeć mu zarost produkowaną przez nią pomadą ze złotym brokatem. Następnie tak wystylizowany Prokop trafił do dzielnicy gejowskiej, gdzie wzbudził duże zainteresowanie i otrzymał kilka propozycji miłego spędzenia wieczoru. O swoich przygodach Marcin może opowiadać godzinami. Był m.in. na rodeo w Wyoming i spacerował po Jackowie w Chicago, żeby zobaczyć, jak się tam żyje rodakom. Jego podróż liczyła ponad 5 tysięcy kilometrów i trwała miesiąc. Do zobaczenia przed ekranami telewizorów z Marcinem w październiku.

ZOBACZ: Marcin Prokop zażartował z Agnieszki Woźniak-Starak na konferencji TVN-u. Sprawdź, co powiedział!

Marcin Prokop podczas konferencji TVN

Reklama

Marcin Prokop na testach Forda Mustanga