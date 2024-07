Marcin Prokop należy do grona najpopularniejszych dziennikarzy i prezenterów, który z powodzeniem od kilku lat prowadzi "Dzień dobry TVN" oraz różnego rodzaju imprezy. Niedawno gwiazdor pojawił się w nowej reklamie sieci komórkowej - nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że jeszcze rok temu zachwalał i reklamował konkurencyjnego operatora. Przypomnijmy: Prokop w reklamie. A jeszcze rok temu zachwalał konkurencję

Na dziennikarza spadła ogromna fala krytyki ze strony fanów, którzy zarzucili mu np. że się sprzedał, również eksperci od mediów zauważyli, że tak szybki transfer negatywnie odbije się na jego wiarygodności. Prokop nie czekał długo i wydał specjalne oświadczenie w którym wyjaśnił dlaczego zdecydował się wziąć udział w kampanii, nie zamknęło to jednak ust krytykom. Niedawno dołączył do nich Kuba Wojewódzki, który nie omieszkał napisać kilku słów w swojej rubryce w "Polityce".



Marcin Prokop i Czesław Mozil, do niedawna twarze sieci komórkowej Play, przeszli do konkurencji, czyli T-Mobile. Nie wszystkim się ten ruch spodobał, padło wiele słów o kupczeniu i nielojalności. Nie przywiązuję się do marek – stwierdził stanowczo Marcin Prokop. Do marek nie. Ale do złotówek z pewnością - czytamy.