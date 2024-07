Dziś poznaliśmy obsadę drugiej części kinowego hitu "Listy do M". W filmie, obok postaci znanych z pierwszej części, pojawią się takie gwiazdy jak Małgorzata Kożuchowska czy Marta Żmuda Trzebiatowska. Przypomnijmy: Powstaje druga część Listów do M. Do Kożuchowskiej dołączy plejada gwiazd

Reklama

To jednak nie wszystko. Kiedy w dzisiejszym Dzień Dobry TVN o filmie rozmawiała Agnieszka Jastrzębska, która zdradziła nieco więcej. Okazuje się, że w "Listach do M." zobaczymy również w epizodzie Marcina Prokopa! Ponadto, prezenter pojawi się jeszcze w jednym z odcinków serialu "Na wspólnej". Czyżby była to nowa droga zawodowa gwiazdora TVN? A może tylko chęć spróbowania czegoś nowego?

W każdym razie - czekamy na premierę, a ta już w nadchodzące święta Bożego Narodzenia.

Zobacz: Prokop wyjawił, dlaczego Majewski nie poprowadzi "Mamy Cię". Powód jest zaskakujący

Zobacz także

Reklama

Marcin Prokop na Sylwestrze TVN: