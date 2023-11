Reklama

Minął już ponad tydzień odkąd pożegnaliśmy legendę polskiego rock'a. Jej przyjaciele stale opowiadają w mediach, jak ją zapamiętali. Ostatnio Grzegorz Hyży wzruszył się, gdy zapytaliśmy go o Korę. Teraz w pięknych słowach wypowiedział się jeden z polskich projektantów!

Marcin Paprocki wspomina Korę!

Kora słynęła nie tylko ze wspaniałych utworów, czy szczerości, ale także ze swoich niekonwencjonalnych stylizacji!

Pomimo choroby w ostatnich latach była bardzo aktywna medialnie, m.in. za sprawą obecności w programie "Must Be The Music". 5 lat w show był okresem, w którym mieliśmy okazję zobaczyć jej szalone stylizacje i chyba wszyscy jednogłośnie możemy stwierdzić, że była najbardziej kolorową gwiazdą Polsatu w tym czasie.

W rozmowie z Faktem na temat jej poczucia estetyki wypowiedział się jeden z czołowych projektantów w Polsce - Marcin Paprocki, z duetu Paprocki&Brzozowski:

Jej wielkość polegała na tym, że zawsze była dekadę przed modą. Jak prawdziwa ikona mody, Kora eksperymentowała z wizerunkiem, ale nigdy nie przekroczyła granicy dobrego smaku. Kora narzucała nam jakąś wizję i to były zawsze trafione pomysły. Proponowała temat, a my to interpretowaliśmy. Była bezkompromisowa i powtarzała zdanie, które zapamiętamy do końca życia: Na scenie muszę mieć ubranie dopasowane jak strój ninja. Chodziło o to, że ma nie tylko świetnie wyglądać, ale też dobrze się czuć - wspomina.

Podzielacie jego zdanie?

Uwielbiała kolorowe stylizacje!

Była najbardziej wyrazistym jurorem "Must Be The Music".

Odeszła w wieku 67 lat.