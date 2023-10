Marcin Miller w samych slipach. Wszyscy patrzą tylko na jedno. "Oj kusisz Pan"

Marcin Miller to wokalista zespołu disco polo Boys. Aktualnie muzyk ma 53 lata i chętnie pokazuje, co się dzieje w jego życiu prywatnym, publikując liczne posty na Instagramie.

Marcin Miller przeszedł metamorfozę

Marcin Miller nadal koncertuje z zespołem Boys. Do takich występów muzycznych potrzeba wiele siły i energii, dlatego zapewne muzyk zaczął trenować. Najnowsze zdjęcia, które udostępnił na Instagramie, pokazuję "dwóch Marcinów". Jeden to Marcin ze sporym brzuszkiem i smutną miną. Widać, że nie był wtedy w najlepszej formie. Drugi natomiast to Marcin po treningach i metamorfozie. Widać, że mężczyzna jest dumny z tego co osiągnął dzięki treningom.

Miller zaczął trenować poprzez EMS, czyli elektrostymulację mięśni. Dzięki tej metodzie możliwe jest poprawienie wydajności treningu. Jest to skuteczna metoda oparta na dostarczaniu do mięśni odpowiednio dopasowanych impulsów elektrycznych. Wokalista Boys pokazał filmik, jak ćwiczy. Jest bardzo skupiony i zaangażowany.

Fani zachwyceni sylwetką Marcina Millera

Fani patrzyli tylko na jedno, czyli na dużą zmianę w sylwetce Millera. Zauważyli poprawę wyglądu ciała Marcina i skomentowali to pod zdjęciem. Pojawiło się wiele wpisów. Większość to raczej przychylne wiadomości. Jeden z mężczyzn zażartował, że "zaraz krata wyjdzie". Piosenkarz odpisał:

Może kiedyś, ale bardziej chodzi mi o sylwetkę he he. Nie jest źle zważywszy mój wiek... hi hi. Pozdr

Zdecydowanie najbardziej uwagę na ciało Marcina zwróciły kobiety. To właśnie one chwaliły jego sylwetkę i podkreślały, że wiek to tylko cyferki.

Panie Marcinie, wiek to tylko cyferki. Nie ważne ile ich jest, a na ile się czujemy. Pozdrawiam - napisała jedna z obserwatorek.

Sylwetka świetna i wiek świetny Panie Marcinie pozdrawiam - wyznała inna fanka.

Czekamy na kolejne relacje z metamorfozami Marcina Millera po treningach.

