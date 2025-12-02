Marcin Meller kolonoskopia po śmierci ojca. Szokujący apel do Polaków

Marcin Meller, znany dziennikarz i prezenter, opublikował poruszające zdjęcie ze szpitala po wykonanym zabiegu kolonoskopii. W emocjonalnym wpisie na Instagramie wspomniał o śmierci swojego ojca, Stefana Mellera, który zmarł na raka jelita grubego w wieku 66 lat. "Może żyłby do dzisiaj, gdyby wcześniej się zbadał" – napisał Meller, podkreślając znaczenie profilaktyki.

Zdjęcie, które trafiło do mediów, przedstawia Mellera tuż po zabiegu. Dziennikarz zaznaczył, że już wcześniej – w 2008 roku – jako osoba z grupy ryzyka, poddał się kolonoskopii w wieku 40 lat. Tamto badanie nie wykazało nieprawidłowości.

Ojciec Marcina Mellera zmarł na raka jelita grubego

Śmierć Stefana Mellera, ojca Marcina, wywarła głęboki wpływ na dziennikarza. Stefan Meller był znanym historykiem i dyplomatą. Zmarł 18 lat temu z powodu raka jelita grubego. Marcin Meller przyznał, że rodzinna tragedia była dla niego impulsem do działań profilaktycznych. W swojej publikacji napisał wprost: "Może żyłby do dzisiaj, gdyby wcześniej się zbadał".

Meller zaznaczył, że jego apel wynika z osobistych doświadczeń i ma na celu uświadomienie innym zagrożeń związanych z ignorowaniem profilaktyki nowotworowej.

Marcin Meller bada się od lat po śmierci ojca

Marcin Meller po raz pierwszy zdecydował się na kolonoskopię w 2008 roku, mając 40 lat. Wpisując się w definicję grupy ryzyka, usłyszał wówczas od lekarzy, że badanie należy powtarzać co 8 lat. Kolejne kolonoskopie wykonał w 2016 i w 2024 roku.

W 2008 r., jako grupa ryzyka, zrobiłem kolonoskopię w wieku 40 lat, dzięki czemu dowiedziałem się, że jestem czysty. Lekarze mi powiedzieli bym powrócił za osiem lat, więc powtórzyłem na początku 2016 i 2024, kiedy objawił się wspomniany polipek. Dostałem zalecenie badań co dwa lata, więc melduję się z posterunku przekazał na Instagramie.

To właśnie w 2024 roku podczas badania wykryto i usunięto polipa. Była to sytuacja stresująca, o czym dziennikarz wspominał w mediach społecznościowych. Na szczęście badanie wykonane w 2025 roku nie wykazało nieprawidłowości. Meller przyznał, że otrzymał zalecenie wykonywania badań co dwa lata. W najnowszym poście Meller z ulgą poinformował, że tegoroczna kolonoskopia nie wykazała żadnych zmian.

Były nerwy, bo 2 lata temu w trakcie profilaktycznego badania wycięto mi polipa. Tym razem czysto poinformował.

Marcin Meller kolonoskopia po śmierci ojca. Szokujący apel do Polaków Anita Walczewska/Dzien Dobry TVN/East News

Marcin Meller apeluje do fanów

W swoim wpisie Meller nie ograniczył się do relacji z przebiegu badania. Skierował także dramatyczny apel do swoich obserwatorów. Zwrócił się także do młodszych pokoleń, prosząc, by "męczyli swoich starych" i nakłaniali bliskich do badań. Skierował osobny apel do kobiet, które – jak zauważył – są bardziej czujne.

Stąd mój apel: Każdy po 40. roku życia powinien zrobić te badania. Jeśli ktoś z Waszej najbliższej rodziny zmarł na nowotwór jelita grubego przed 50-tką, idźcie przynajmniej 10 lat wcześniej w stosunku do wieku, w którym bliski zmarł zaapelował Meller.

Mój apel do młodych: męczcie swoich starych, zamęczcie ich, ale niech się zbadają. Molestujcie starsze rodzeństwo. Dziewczyny! Wy generalnie jesteście bardziej czujne, ale zbadajcie nie tylko siebie, męczcie też swoich facetów, braci i ojców, nawet jeśli upierają się jak osły i obracają temat w kpinę dodał.

Dziennikarz nie unikał też dosadnych określeń. Podkreślił jednak, że kolonoskopia stała się znacznie bezpieczniejsza niż kiedyś, a dyskomfort nie jest już problemem.

Tak, perspektywa wsadzania rurki w tyłek nie brzmi zbyt pociągająco, ale można to robić w znieczuleniu ogólnym, a i bez znieczulenia dzisiaj to badanie jest dużo mniej nieprzyjemne. Kiedyś ryzykowny, dzisiaj ten zabieg jest bezpieczny zakończył.

