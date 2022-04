Marcin Hakiel znów zaskakuje wyznaniem: "Czasem trzeba odpuścić"!

Choć stare przysłowie mówi "nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki", te słynne pary udowadniają, że nie zawsze warto się nim kierować. Mimo że dziś te gwiazdorskie nazwiska tworzą jedne z najbardziej rozpoznawalnych związków w show-biznesie, jak donoszą media, w przeszłości musiały mierzyć się z poważnymi kryzysami. Joanna Opozda i Antoni Królikowski, Katarzyna Cichopek oraz Marcin Hakiel, a także księżna Kate i książę William to tylko początek długiej listy... Gwiazdy, które pokonały kryzys i wróciły do siebie nawet po rozstaniu Ostatnio polskie media huczały od powrotu Joanny Opozdy do Antoniego Królikowskiego , a o słynnej parze zrobiło się jeszcze głośniej z powodu... ich ślubu! Po medialnym rozstaniu i licznych pogłoskach o tym, że aktor usilnie próbuje odzyskać serce swojej ukochanej, 7. sierpnia Joanna Opozda i Antek Królikowski ślubowali sobie miłość i powiedzieli sakramentalne "TAK". Które ze znanych i lubianych par również zwalczyły kryzys w związku? Zobacz także: Antoni Królikowski pokazał zdjęcie z wesela z Joanną Opozdą. "Państwo Królikowscy" Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor Związek tej dwójki nie zawsze był idealny. Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor zostali parą już w 2003 roku i dziś mogą pochwalić się naprawdę długim stażem - nie licząc pewnej przerwy... Jak donosiły media, w 2012 roku para rozstała się na kilka miesięcy, a aktor miał nawet wyprowadzić się z domu! Na szczęście już latem tego samego roku prasę obiegła wieść, że Maciej Dowbor i Joanna Koroniewska wrócili do siebie. Natomiast dwa lata po przykrym incydencie - w grudniu 2014 zakochani postanowili scementować swój związek i wzięli cichy ślub w Boże Narodzenie! Jak widać zażegnanie...