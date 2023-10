Marcin Hakiel od momentu rozstania z Katarzyną Cichopek bardzo się zmienił. Tancerz nigdy dotąd nie był aż tak aktywny w mediach społecznościowych, często opowiadając o swoim prywatnym życiu i towarzyszącym rozstaniu emocjom. O ile Katarzyna Cichopek wciąż w tej sprawie milczy, Marcin Hakiel postanowił pójść o krok dalej i udzielić pierwszego wywiadu na ten temat. W sieci pojawił się kolejny fragment wywiadu dla "Miasta Kobiet" w którym tancerz mówi wprost o swojej tęsknocie... Marcin Hakiel wciąż myśli o Katarzynie Cichopek. "Widać, że został porzucony" Marcin Hakiel nie boi się mówić o tym, co czuje po zakończeniu swojego 17-letniego małżeństwa. Tancerz coraz bardziej otwiera się przed fanami, opowiadając o swojej nowej rzeczywistości. W bardzo ważnym wywiadzie w programie "Miasto Kobiet" Marcin Hakiel po raz pierwszy opowie o rozstaniu z Katarzyną Cichopek tak szczerze. W sieci pojawił się już fragment rozmowy podczas której poruszony tancerz wyznaje Aleksandrze Kwaśniewskiej bardzo szczerze: - Znaczy się... Ja się tego nie wstydzę, tego, co przeżyłem i tego, co przeżywam. I tego, co myślę, że będę przeżywał - przyznał Hakiel -To znaczy - tego rozstania - zdradził w końcu. Zobacz także: Marcin Hakiel pokazał córkę. Helena to kopia Katarzyny Cichopek! Marcin Hakiel przyznał, że nie ma żalu wobec Katarzyny Cichopek , a nawet wciąż ma do niej pozytywne uczucia! Tancerz uzasadnia to ilością wspólnych lat, małżeństwa. - Bo po 17 latach związku nie wyobrażam sobie, że można po prostu wyłączyć guzik i przestać myśleć o tej osobie... I w sumie chyba jakaś część mnie do dzisiaj ma pozytywne emocje wobec mojej byłej partnerki - przyznaje. Dla fanów te słowa są...