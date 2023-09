Marcin Hakiel w ostatnim czasie sporo miejsca poświęca na kolejne stylizacje i pokazuje, jak spędza czas. Wygląda na to, że tancerz zaczął już nowe życie po rozstaniu i odważnie podchodzi do kolejnych wyzwań, ale nie boi się też kontrowersji. Były partner Katarzyny Cichopek odpowiedział na zamieszanie w sieci dotyczące nakrycia głowy, w jakim ostatnio zaprezentował się na Instagramie. Fani podziwiają jego dystans! Marcin Hakiel odpowiada na krytyczne komentarze! Co za dystans... Marcin Hakiel po powrocie z dziećmi z wyprawy do Stanów Zjednoczonych , rzucił się w wir obowiązków zawodowych i nie ukrywa, że ma nowe plany biznesowe, o czym pisze wprost w mediach społecznościowych. Przy okazji tancerz zaprezentował się w stylizacji z lat 20. z kaszkietem w roli głównej, która wzbudziła w sieci ogromne emocje, a Marcin Hakiel został porównany do 60-latka . Teraz były partner Katarzyny Cichopek zdecydował się odpowiedzieć i opublikował zdjęcie w tym samym zestawie, ale bez "kontrowersyjnego" kaszkietu. Wyszło lepiej? Fani nie mają wątpliwości! #wersjabezkaszkietu #business #meeting #newidea - napisał wymownie za pomocą hashtagów Marcin Hakiel. Internauci są zaskoczeni zdjęciem, które opublikował Marcin Hakiel, gdzie bezpośrednio zwrócił się do krytykujących jego nakrycie głowy. Fani podziwiają cierpliwość i dystans, jakim się wyróżnia w ostatnim czasie. Brawo za dystans i poczucie humoru 👏 Wole bez kaszkietu Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Marcin Hakiel (@marcinhakiel) Zobacz także: Marcin Hakiel wychodzi z...