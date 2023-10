Ostatnio fani Marcina Hakiela zauważyli, że tancerz nie pokazuje się ze swoją partnerką Dominiką na Instagramie. Co więcej, internauci w ostatnich publikacjach gwiazdora widzą smutek i przygnębienie. To wszystko sprawiło, że pojawiły się plotki o rzekomym rozstaniu Marcina Hakiela i jego partnerki. Choć sam zainteresowany nie komentuje tych doniesień, to jednak fani w dalszym ciągu martwią się o tancerza. Najnowsze zdjęcie byłego męża Katarzyny Cichopek znów ich zaniepokoiło.

Fani zaniepokojeni nowym zdjęciem Marcina Hakiela

Gdy wyszło na jaw, że Marcin Hakiel po rozwodzie z Katarzyną Cichopek znalazł szczęście u boku tajemniczej Dominiki, fani tancerza od razu zaczęli trzymać kciuki za ich związek. Obserwatorzy gwiazdora widzieli, jak wiele szczęścia daje mu nowa relacja. Marcin Hakiel, choć nigdy w pełni nie ujawnił wizerunku ukochanej, często dzielił się zdjęciami z nową partnerką, na których chociaż po części mogliśmy ją zobaczyć. Zawsze tryskał na nich energią i dobrym humorem.

Od kilku tygodni jednak Marcin Hakiel nie pokazuje nowych relacji z Dominiką, co było już pierwszym sygnałem dla fanów, że być może ich relacja przeżywa jakiś kryzys. Plotek nie uciszają również nowe zdjęcia Marcina Hakiela, na których w opinii fanów, tancerz wygląda na smutnego. Najnowsze zdjęcie byłego męża Katarzyny Cichopek jeszcze bardziej ich zaniepokoiło...

Jedna z internautek postanowiła nawet zapytać wprost, czy aby na pewno wszystko jest w porządku w życiu tancerza.

- Panie Marcinie na pewno u Pana wszystko w porządku? - zapytała jedna z fanek.

Marcin Hakiel postanowił odpowiedzieć

- tak, dziękuje. Mam nadzieję, że u Pani również dobrze

Co ciekawe, pod wcześniejszymi zdjęciami, gdzie fani również dopytywali o to, czy aby na pewno u Marcina Hakiela jest wszystko w porządku, tancerz odpowiadał w bardzo podobny sposób. Wygląda jednak na to, że fani nie do końca mu wierzą i w dalszym ciągu się o niego martwią... A Wy, co sądzicie o całej sytuacji?

Instagram / marcinhakiel