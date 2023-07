Marcin Hakiel opublikował w sieci nowe zdjęcie, a fani ruszyli z komentarzami. Internauci są pod wrażeniem metamorfozy byłego męża Katarzyny Cichopek i zachwycają się zachowaniem tancerza, który nie komentuje publicznie zamieszania wokół gwiazy TVP i jej nowego partnera, Macieja Kurzajewskiego. Jedna z internautek skomentowała również plotki o ślubie Marcina Hakiela... Internauci zachwyceni Marcinem Hakielem Wokół Marcina Hakiela od kilku miesięcy jest naprawdę głośno. Wszystko za sprawą rozstania tancerza z Katarzyną Cichopek. Niestety, para na początku marca ogłosiła, że to już koniec ich relacji, a w sierpniu doszło do rozwodu. Dziś Katarzyna Cichopek jest szczęśliwa u boku Macieja Kurzajewskiego, a Marcin Hakiel tworzy związek z tajemniczą Dominiką. Ostatnio rozpętała się prawdziwa burza wokół Katarzyny Cichopek, Macieja Kurzajewskiego i Pauliny Smaszcz, byłej żony dziennikarza, która publicznie zaatakowała parę. Chyba wszyscy czekali wówczas na komentarz Marcina Hakiela, ale tancerz milczy i nie zabiera głosu w sprawie byłej żony. Teraz Marcin Hakiel opublikował na Instagramie nowe zdjęcie, a fani zachwycają się nie tylko jego wyglądem, ale również pozytynie oceniają jego brak wypowiedzi na temat Katarzyny Cichopek. - Bosko Pan wgląda🔥🔥🔥🔥🔥🔥 - Spokojne rozważne życie to jak CISZA piękne i Wymowne.Powodzenia. - Klasa i elegancja 🔥 Super😍 - Szacun dla Pana za pokazanie klasy i trzymanie fasonu nie mieszajac się w intrygi ze staruszkiem na którego wymienila Pana ex małżonka- komentują fani. Zobacz także: Marcin Hakiel pokazał zaskakujące zdjęcie z partnerką! Fani: "Piękna kobieta i Ty szczęśliwy" Wyświetl ten post na Instagramie ...